Kövér László kordonnal jelölte ki az újságírók helyét

Alapvetően változott a sajtótudósítás rendje az Országházban, illetve a Képviselői Irodaházban is a parlament most induló, őszi ülésszakától. Kövér László házelnök a múlt héten adta ki új rendelkezését, amely több ponton is szűkíti az újságírók eddig sem nagy mozgásterét.

Az új rendelkezés kimondja, hogy kifejezetten tilos felvételeket készíteni a következő helyeken:

a plenáris üléstermet körülvevő folyosó, az Országház földszinti és félemeleti folyosói;

valamennyi étterem, büfé;

a biztonsági berendezésekkel ellátott területeken pl. az épület bejáratai;

a hivatali szervezet számára fenntartott területeken.

Egy sor területet ugyanis nemcsak a fotósok és videósok, hanem az összes újságíró elől elzárnak. Így például a plenáris terem körüli folyosót megközelíteni sem szabad az Országházban.

A Képviselői irodaházban eddig lazán értelmezték a szabályokat, és rendszeresen láthattunk sajtótájékoztatót az aulában. Az új rendelkezés ezt is szabályozza most, és a házelnök kordonokkal jelölte ki a területet, ahol az újságírók felvételeket készíthetnek. E felvétel készítőjének kilétét nem fedjük fel, mert értelemszerűen tiltott területről készítette a felvételt. Azért mutatjuk be mégis, mert így jól látható, milyen területre korlátozza a sajtót a házelnök.

Az új rendelkezés azt is kimondja, hogy az interjúalany bármikor visszautasíthatja az interjúra való felkérést, illetve bármikor befejezheti azt, és a média munkatársának tiszteletben kell tartania e döntést. Vagyis ha véletlenül el is csíp egy képviselőt egy újságíró az Országházban vagy a Képviselői irodaházban, nem kérdezheti, ha a képviselő elhárítja az érdeklődést.

Az Országgyűlés sajtóirodájának közlése szerint a következő helyeken lehet felvételeket készíteni.

a plenáris ülésterem X. sz. páholya: kizárólag állókép, vaku nélkül;

nyilvános bizottsági üléseken a sajtó számára kijelölt helyeken;

sajtótájékoztatókon;

képviselői irodában, a képviselő előzetes engedélyével;

az Országház északi társalgójában, valamint a kupolacsarnok északi társalgóhoz közeli, kordonnal kijelölt területén (ez a plenáris teremtől távolabb eső társalgó);

az Országház sajtótermében és annak előterében, valamint a frakciók sajtótermeiben;

az irodaház aulájában a kordonnal kijelölt helyen;

egyéb, a sajtóiroda által meghirdetett események helyszínein;

a sajtófőnök egyedi engedélye szerinti helyszíneken.

Ebből következik, hogy a sajtó nem mehet az ülésterembe és a közelébe forgatni, így aztán a médiának esélye sincs megmutatni, ha például egy ellenzék képviselő például táblát tart a pulpitushoz a miniszterelnök felszólalása közben.