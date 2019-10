Nem ül be a közgyűlésbe a Fidesz szombathelyi polgármesterjelöltje

Balázsy Péter, a Fidesz-KDNP vesztes szombathelyi polgármesterjelöltje nem lesz tagja a városi közgyűlésének, lemond listán szerzett mandátumáról. A politikus ezt Facebook-oldalán jelentette be kedden.

A Fidesz polgármesterjelöltje eddig a Vas Megyei Önkormányzat jegyzőjeként dolgozott, innen üt volna át a polgármesteri hivatalba, ha nem kap ki az ellenzéki jelölttől, Nemény Andrástól. A 33 éves Balázsy most azt jelentette be, hogy továbbra is a Vas Megyei önkormányzatban fog dolgozni, hivatalvezetőként, ezért nem ül be a közgyűlésbe.

Meggyőződésem, hogy hosszabb távon így tudom a legjobban szolgálni az engem támogató választókat és valamennyi szombathelyi polgárt is.

- írja Facebook-bejegyzésében. Balázsy Péter megköszönte a rá leadott 16 363 szavazatot, amely 399-cel volt kevesebb, mint amennyit Nemény András.