Vona Gábor kilépett a Jobbikból

A tavalyi parlamenti választások után lemondott a Jobbikban viselt elnöki tisztségéről, most azonban ki is lépett a pártból Vona Gábor, írja a Népszava. Vona a hírt megerősítette a lapnak, és elmondta azt is, hogy már idén tavasszal jelezte szándékát Sneider Tamás pártelnöknek, ám úgy állapodtak meg, hogy Vona csak az önkormányzati választás után hagyja ott a Jobbikot. Így is tett: egy nappal Botka László MSZP-ből való kilépése után otthagyta a Jobbikot. Vona hozzátette, nincs konfliktus a háttérben, a döntése régóta érlelődött, és meglátása szerint épp jó lélektani pillanatban, a Jobbik számára relatív sikeres választás után lépett ki a pártból.

Más dimenzióban veszek részt a közéletben. Olyan társadalmi problémákkal szeretnék foglalkozni, amelyek nem férnek bele a pártpolitikai keretekbe. Vloggerként hasznosabb és hitelesebb, ha nem vagyok egyik pártnak sem a tagja.

Vona a Jobbik politikáját nem kívánta minősíteni, de sok sikert kívánt nekik. Hasonlóan tett a Jobbik is, amely az Index számára küldött közleményben azt írja: tiszteletben tartják Vona Gábor döntését. Megjegyezték, Vona a tavalyi parlamenti választások óta a Jobbik munkájában sem vett részt, közéleti aktivitását pedig a jövőben a Második Reformkor Alapítvány vezetőjeként kívánja folytatni. A Jobbik sok sikert kíván neki ehhez.