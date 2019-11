Annyira kilógott a fideszes lóláb a Mi Hazánkból, hogy Toroczkaiéknak lépni kellett

November 10-én Jászberényben is megismétlik a polgármester-választást.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen október 13-án a regnáló fideszes polgármestert, Dr. Szabó Tamást szűk 14 szavazattal, de legyőzte az összellenzékiként (Közösen Jászberényért Egyesület) induló jobbikos Budai Lóránt. Két induló volt még, egy független, aki 10 százalékot, és egy Mi hazánkos, aki 4,7%-ot szerzett.

A fideszes Szabó Tamás fellebbezett különböző jogsértésekre hivatkozva, a választási bizottság és az ítélőtábla pedig helyt adott annak, így új választást tűztek ki november 10-re. Az új választásra ugyanaz a négy ember nevezett be első körben, ám egy közleményben jelezte a Mi Hazánk, hogy a Fidesz javára visszaléptetik jelöltjüket, írta a Magyar Hang.

A Mi hazánk helyi elnöke nyilatkozatot tett közzé csütörtöki dátummal, amiben azt írta, a Mi Hazánk jászberényi polgármester-jelöltje, Dobrosi Péter visszalép a jelöltségtől, mert szerintük a 13-i győztes Budai Lóránt alkalmatlan (!), és nem szeretnék megosztani a jobboldali választókat.

A visszalépést több lap is megírta, A jobbikos Alfahír megkereste Budait, aki azt mondta, eléggé egyértelművé vált, hogy a Mi Hazánk a Fidesz érdekeit szolgálja, a Jobbik elnökhelyettese, Gyöngyösi is hasonlóan nyilatkozott Facebookon: „mától a Mi Hazánk Mozgalomnak saját kezűen aláírt papírja van arról, amit eddig is sejtettünk: nem mások ők, mint a Fidesz szatelitszervezete.”

És akkor jött a Mi Hazánk központi üzenete, amiben már mindenki alkalmatlan (!), és mégis indítják jelöltjüket, írta a 444.hu. "az országos elnökség azzal egyetért, hogy a jobbikos-balliberális Budai Lóránt alkalmatlan a városvezetésre, ráadásul egy elveit az érdekei és a pénztárcája szerint váltogató megélhetési politikus, ugyanakkor a Fidesz polgármesterjelöltje, Szabó Tamás is alkalmatlan, aki polgármesterként egy háromgyermekes család elől nyúlta le magának az önkormányzati lakást" - írták többek között, és hozzátették: Dobrosi Péter mégis indul a polgármesterségért.