Döntött a kormány: nem kell nyelvvizsga a felvételihez

Cikkünk folyamatosan frissül.

Ugyanolyan juttatásokat fog biztosítani a kormány Budapesten, mint eddig. A kormány nem boldog azért, mert Karácsony Gergely több beruházást leállítana. Bíznak abban, hogy az együttműködés korrekt lesz a következő években - ezt mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón azzal kapcsolatban, hogy a budapesti főpolgármester szerdán részt vett a kormányülésen.

Gulyás arról is beszélt, hogy Karácsony fenntartaná azt a politikai megállapodást, amit Orbán még Tarlóssal kötött. Ugyanakkor a megállapodással ellentétben Karácsony nem szüntetné meg a Budapesti Közlekedési Központot.

A miniszter azt is mondta, hogy mégsem legyen kötelező követelmény a nyelvvizsga a felsőoktatásba való felvételnél, annak ellenére sem, hogy korábban több érintett szervezet is ezt javasolta. Olyan szervezetek, amelyek most ellene vannak a kötelező nyelvvizsgának.

Mi senkit nem szeretnénk a felsőoktatástól távol tartani, de a magyar fiatalok nyelvtudása nem tartozik a legjobbak közé az Európai Unióban, hogy finom legyek

- fogalmazott Gulyás.

Az egészségbiztosítási alap 34 milliárd forinttal történő megemelését támogatta a kormány. Az emelés célja, hogy daganatos megbetegedések esetében a kezelés szélesebb körben váljon elérhetővé.

A kormány módosítja a közbeszerzési törvényt. Azt szeretnék, hogy élesen elváljon egymástól az uniós pénzekre vonatkozó szabályozás és a belföldi pénzek költése.

Gulyás szerint Magyarország arra törekszik, hogy valamennyi nagyhatalommal jó viszonyt ápoljon, Törökország szövetséges a NATO-ban, és a törököknél tartózkodó bevándorlók Európában megoldhatatlan problémát jelentenének. Beszélt arról is, hogy az EU fontos vezetői is tárgyaltak a törökökkel az elmúlt időszakban - ezekkel indokolta Gulyás azt, miért jött Budapestre Recep Tayyip Erdogan.

Amikor a köztévé riportere azt mondta Gulyásnak, hogy a Momentum Romániában a román liberálisokat támogatja, nem az RMDSZ-t, a miniszter azt felelte: a román ügynökök mindig is fedésben dolgoznak. Az ATV riportere visszakérdezett, hogy jól értette-e, hogy Gulyás lerománügynöközte Fekete-Győr Andrást, a Momentum elnökét, mire a miniszter azt válaszolta: amit mondott, az indokolt.