Kétmillió forintot kap év végéig Czeglédy Csaba irodája Erzsébetvárostól

"Az átláthatóság jegyében" teszi nyilvánossá a Czeglédy Csaba irodájával kötött szerződését Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter. Erzsébetváros új vezetése ugyanis Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával kötött szerződést az önkormányzat jogi képviseletőre, értesült az Index.

A szerződés szerint november 1. és december 31. közötti időszakra azzal bízzák meg a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodát, hogy lássa el az erzsébetvárosi önkormányzat jogi képviseletét személyiségi jogi és sajtóperes ügyekben. Feladatuk még a kerületi sajtó sajtójogi ellenőrzése, értékelése és a jogi tanácsadás.

Emellett szerződést kötöttek arra is, hogy Czeglédy cége az önkormányzat és annak a tulajdonában lévő gazdasági társaságok által kötött szerződéseket áttekinti, megvizsgálja, azokra javaslatokat tesz, és ha ezeknek vannak folyamatban lévő bírósági ügyei, akkor a periratokat áttekinti.

Minderre az év végéig, tehát a szerződés időtartamára Czeglédy cége kétmillió forintot kap az erzsébetvárosi önkormányzattól.

Niedermüller közleményében azt írja, "mi büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan elszánt és tapasztalt jogász fogadta el felkérésünket a volt fideszes önkormányzatok átvilágítására és korrupciógyanús ügyek feltárására, mint Czeglédy Csaba".

A Jobbik, az LMP és a Momentum is elhatárolódott Czeglédy Csaba cégének erzsébetvárosi megbízásától. Utóbbi szerint ez "nemhogy nem szolgálja a közbizalom helyreállítását a Fidesztől átvett önkormányzatokban, de egy öngól: a teljes ellenzék hitelességét rombolja, hogy egy pártközeli, egyértelműen nem független, korábbi MSZP-s politikust bíz meg önkormányzati cégek átvilágításával. A helyzet pont olyan, mintha Orbán Viktor ügyvédjét, Bajkai Istvánt bízná meg átvilágítással a kormány – a DK ebben az esetben nyilvánvalóan fel lenne háborodva", írták közleményükben. Erre a DK azt válaszolta, a Momentum ne ásson ellenzéki árkokat.

Nem csak Erzsébetvárosban, hanem Újbudán is előkészítés alatt áll a szombathelyi független önkormányzati képviselő irodájának megbízási szerződése. Az Index megkeresésére ugyanis Újbuda DK-s polgármestere, László Imre is megerősítette, hogy Czeglédy Csaba lesz a XI. kerület ügyvédje is. László Imre azt is mondta, ők a teljes átvilágítási folyamatra, amelyet három hónap alatt szeretnének befejezni, Czeglédyéket bízzák meg, de sajtóügyekben is szerződnek az irodával.

Czeglédy egyébként rendszeresen látja el Gyurcsány Ferenc DK-elnök, illetve a párt más politikusainak, így például Dobrev Klára jogi képviseletét is, de az összefogott ellenzéki pártok több peres ügyében, így például választási ügyekben is többször részt vállalt.

A legfőbb kritika ugyanis éppen az, hogy a Czeglédyt, pontosabban a Human Operator Zrt.-t érintő büntetőügy még mindig nem zárult le, az ügyvéd-politikus tárgyalásainak sorozatát felfüggesztették, miután a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listájára felkerült, ezért az ő érintettségéről még nincs jogerős ítélet. Másokat viszont jogerősen elítéltek már a diákmunkásokat foglalkoztató, a vád szerint adóelkerülésből extra profitot szerző cég ellen folyó eljárásban.

A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 emberrel szemben. Októberben ítélte jogerősen három év, illetve két év hat hónap börtönre a Szegedi Törvényszék három olyan vádlottat, akik beismerték bűnösségüket és a büntetésről az ügyészséggel egyezséget kötöttek.