„Nincs más eszköz a kezében”, ezért tette ki a Facebookra azokat a fotókat, amiket az összevert arcáról készített, mondta az Indexnek az a miskolci nő, akit állítása szerint volt barátja vert meg még múlt szombaton.

Orosz Bernadett gyakorlatilag felismerhetetlen a képeken, a látvány pedig annyira sokkoló, hogy az ügyben eljáró nyomozó is úgy fogalmazott a kihallgatása után:

ilyen brutális támadást nő ellen még nem követtek el.

A nő volt barátját meghallgatása után mégis elengedték. Bernadett azt mondja, a rendőrök ezt azzal indokolták, hogy a férfi „bűnbánó magatartást tanúsított.”

Se veled, se nélküled kapcsolat

A hatgyerekes anyuka és K. István viszonya tavaly októberben kezdődött, Bernadett szerint „olyan se veled, se nélküled kapcsolat volt az övék”, már csak azért is, mert ő Miskolcon, a férfi pedig, aki a nő elmondása szerint egy nyugalmazott katonai alezredes, Sárospatakon élt. Együtt voltak akkor is, amikor idén júniusban egy családi rendezvényen a férfi először esett neki.

Akkor beleverte a fejemet a falba. De úgy voltam vele, hogy sokat ivott, lecsillapodik és minden rendben lesz, de miután hazaértünk, folytatta

– állítja a nő.

Akkor a szomszédok kis is hívták a rendőröket, de Bernadett nem tett feljelentést, és akkor sem kért a rendőröktől segítséget, amikor augusztus 9-én a férfi hajnalban jelent meg miskolci házánál. „Lebukott, hogy van barátnője, ezért letiltottam mindenhonnan, meg akartam vele szakítani a kapcsolatot”, állítja Bernadett.

Akkor az bosszantotta fel, hogy nagyon közönyös vagyok. Az voltam, hiszen le akartam zárni a kapcsolatot. Először csak pofonokat adott. Sírtam és kértem, hogy ne ébressze fel a kicsiket. Van egy életlen szamuráj kard a szobában, azt mondta, hogy azzal vágná el a torkomat, hogy másé se legyek.

A bántalmazás akkor úgy ért véget, hogy a férfi sírva könyörgött a nőnek, hogy folytassák a kapcsolatot. Később egy orvosi vizsgálat során viszont kiderült, hogy a pofonok miatt Bernadett dobhártyája beszakadt, de a bántalmazásból ezután sem lett rendőrségi ügy. „A rangjára hivatkozva azt ismételgette, hogy amennyiben megteszem én fogok pórul járni. Önámítás. Úgy gondoltam, hogy jobb egy barát, mint egy ellenség” – Bernadett ezzel magyarázza, hogy miért nem kért soha segítséget, és hogy miért ment el a férfival múlt szombaton egy katonai rendezvényre Bujákra. A nyugalmazott alezredes itt a szállodai szobában, vacsora után támadt rá, mert azt hitte a nő azért vonult vissza vacsora után, hogy mással tudjon telefonon beszélni.

Lefogta a kezemet, tépte a hajamat, próbáltam az arcomat védeni. Azt mondta, ha sikítok, nagyobbat kapok! Próbáltam felsorolni, hogy miért ne öljön meg.

Mivel Bernadették szobája a második emeleten volt, sokáig senki nem hallotta a sikítozást. Végül a recepciós hallotta meg a nő hangját, a férfi katonatársai pedig a betört ajtót látva rohantak be a szobába. „Látták az arcomat és kérdezték, hogy te normális vagy István?” A bujáki rendezvényre végül a mentőket és rendőröket is kihívták. A nőt kórházba szállították, az intézmény pedig hivatalból feljelentést tett.

A rendőrség viszont szűkszavúan egyelőre csak annyit közölt, hogy

az ügyben büntetőeljárás folyik.

Arra viszont nem válaszolnak, hogy bántalmazással kapcsolatban őrizetbe vettek-e bárkit. Bernadett állítja, hogy a szombati eset után távoltartást és személyi védelmet is kért a rendőrségtől, de kérését elutasították. „Nem vagyunk élettársak, nincs közös lakcímünk, de még csak egy városban sem élünk, ezért nem segíthetnek”, állítja a nő.

Erre is rákérdeztünk a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon, ha válaszolnak, cikkünket frissítjük. Kerestük a nő volt barátját is, hogy az ő oldalát is megismerhessük, de egyelőre nem értük el.