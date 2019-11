Jakab Orbánnak: Vállalná a hazugságvizsgáló gépet Mészáros Lőrinc vagyonával kapcsolatban?

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője kérdezte Orbán Viktort a hétfő ölés azonnali kérdések órájában. Jakab azzal kezdte, örül, hogy több hét lazsálás után betévedt a munkahelyére a miniszterelnök, ő pedig most a "nép hangját" hozta el neki. Majd feltett néhány kérdést, többek között: Mészáros Lőrinc vagyonából hány milliárd az Orbáné, vállalja-e a hazugságvizsgálatot ezzel kapcsolatban, Orbán családja meg tudna-e élni a minimálbérből.

Orbán válaszában azzal kezdte, a politikai szakmának "van egy nagyon előnyös tulajdonossága", időnként az emberek elmennek szavazni, és beárazzák a politikusokat. Majd felhívta Jakab figyelmét, a korábbi 20%-ból 2019-ra 6%-ra jutott a Jobbik. Ezután idézett pár Gyurcsánytól elhatárolódós mondatot a Jobbiktól korábbról: "Gyurcsánynál lejjebb csak a pokol van", "A jobbik semelyik baloldali párttal nem fog össze". Ezután összeállnak vele, közösséget vállalnak vele, tette hozzá Orbán.

Jakab erre körülbelül megismételte ugyanazokat a kérdéseket, amire Orbán elsorolta mekkorát nőttek a bérek 2010-hez képest, és hozzátette, hogy ők eredményeket is letettek az asztalra. Jakab kifogásolta az országgyűlési törvény szigorítását, ehhez Orbán elmondta, az ellenzék trágárságot, agressziót hozott be az ülésterembe, erre lépni kellett valamit. Majd elmondta, látott már olyan antikommunista pártot, ami összeállt Gyurcsányékkal, azóta alulról is szagolják az ibolyát, utalt az SZDSZ-ra a miniszterelnök.

Az MSZP-től Harangozó Tamás A ”nép szava” címmel kérdezett, ami némi kuncogást váltott ki a túloldalon. Jakabhoz hasonlóan ő is „egyszerű választópolgárok kérdéseit” tette fel.

Mi van a 3000 milliárd forinttal, amit elvont a kormány a magánnyugdíjpénztárakból? Mikor lesz Orbán ígéretének megfelelően egyéni nyugdíjszámlája mindenkinek?

Miért emeltét a köztársasági elnök fizetését a duplájára, miközben létszámstop van a közigazgatásban?

5-700 milliárdos büntetést kapott a magyar kormány a korrupt rendszer miatt, így vissza kell fizetni ezt az összeget az EU-nak. Ki vállalja ezért a felelősséget?

Ha a várba költözés rendben van, a kisvasút pipa, a stadionok már állnak, akkor jut-e végre az oktatásra és az egészségügyre pénz?

Orbán szerint az MSZP hiába beszél, hat megyében a közgyűlésbe sem jutott be.

A Fidesz-kormány nem vett el nyugdíjat – mint a szocialisták a 13. havit – hanem adott. (Harangozó felhívta a figyelmet, hogy az MSZP vezette be a 13. havi nyugdíjat, amelyet a válság alatt vont el, a Fidesz akkor 14. havi nyugdíjat ígért.)

Orbán sajnálta, hogy a Nép szava című kérdés nem egyben van, mert "akkor elhangozhatott volna, hogy az ország legnagyobb példányszámú napilapját egy oligarcha tulajdonolja és tartja el. Nem sok ez a képmutatásból?" – kérdezte Orbán, aki szerint az is a szocialistákra jellemző, hogy Mészáros Lőrinctől várják az EU által kiszabott büntetés kifizetését. Pártdöntés nem születhet magánvagyonra – mondta Orbán, nem válaszolva arra, mi lesz a nyugdíjasok egyéni számláival és az EU-nak visszafizetendő összeggel.

Minket nem lehet megbüntetni

Gréczy Zsolt DK-s képviselő arról kérdezte Orbánt, amit Johannes Hahn, az Európai Bizottság regionális alapokért (is) felelős biztosa küldött az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága számára: súlyos hiányosságokat tártak fel a magyar közbeszerzési rendszer irányítási és ellenőrzési mechanizmusában. Ezért felkérték a magyar hatóságokat, hogy azonosítsák a brüsszeli auditorok által megállapított szabálytalanságokat, és tegyék meg a szükséges pénzügyi korrekciókat, vagy 10 százalékos átalánykorrekciót vessenek ki valamennyi szerződésre, írtuk meg. Gréczy szerint nem az egyszerű emberek pénzéből kellene kifizetni azt, amit Mészáros és haverjai lopnak.

Orbán a válaszában - mivel Gréczy 700 milliós büntetésről beszélt - azt mondta, Magyarországot senki, semmilyen büntetésre nem ítélte, egyetlen forint büntetést nem kell fizetnie, és egyetlen forintot sem veszített az uniós forrásokból. Orbán szerint a korrekció egy külföldi szó, de nem azt jelenti hogy büntetés.

"Büntetésről nincs szó, technikai elszámolás van"

- fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint az uniós pénzeket 113%-ra használjuk fel, "minket nem lehet megbüntetni, képtelenség, hogy egyetlen forintot is elveszítsünk".