132 millióval lépett le az újpesti városházáról távozó 40 dolgozó

Frissítés: Déri verzióját korábbi újpesti városházi dolgozók árnyalták. Felhívták a figyelmet egyrészt arra, hogy az összegbe beleértendők a munkáltatót terhelő járulékok, vagyis a 132 milliónál jóval kevesebb a bruttó munkavállalói pénz, és értelemszerűen még annál is kevesebb a nettó. Másrészt azt mondták, a létszámban olyan is van, akit gyakorlatilag Déri bocsátott el, például a jegyző, akivel egy 16-i állománygyűlés után közölték, hogy pályázatot írnak ki a helyére. Azt is állították, hogy a közös megegyezésben foglalt összegek semmivel sem voltak nagyobbak a szokványos összegeknél, törvény által járó juttatásoknál. Azt is mondták, hogy nem egyeztettek a távozó polgármesterrel.

Eredeti cikkünk:

Október 14. és 18. között, azaz a választások utáni néhány napban 40 ember távozott az újpesti városházáról. Ők hivatalosan mind a "jegyző által felkínált, közös megegyezéssel történő felmondás lehetőségét" fogadták el, közölte az Index kérdésére az új polgármester, Déri Tibor.

A távozók között 20 ember volt a volt polgármester és alpolgármesterek kabinetjeinek tagjai (titkársági munkatársak, gépjárművezető, jogi tanácsadó, referensek, főépítész), és 20 további dolgozó főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezetők.

Ők összesen 132 millió forinttal távoztak, azaz átlagosan 3.3 milliót tettek zsebre azért, hogy nem maradtak a kurzusváltás után.

Déri azt mondta, ezt nem végkielégítésként kapták meg a dolgozók, hanem egyéb jogcímen, és neki nem volt beleszólása az ügyekbe, mert függetlenül attól, hogy mikor volt az utolsó munkanapjuk a dolgozóknak, a kiutalások még korábban megtörténtek. A szabályzat szerint feltehetőleg a jegyző és egy közös megegyezéssel távozó kolléga együttes aláírása jogosította fel őket az utalásra, magyarázta a polgármester.

Déri azt mondta, megkérdezte a távozókat az okokról, volt, aki azt mondta, hogy elfáradt, és szívesen váltana, és volt, aki még 2004-et, a kettős állampolgárságról való szavazást nevezte meg indokként, hogy nem akar az ellenzékkel együtt dolgozni. Volt olyan is, aki egy beszélgetés után megváltoztatta döntését.

A polgármester szerint mindez nem okozott fennakadást a működésben, a távozók pótlása folyamatban van, megbízott vezetők vezetik az osztályokat az átmeneti időszakban.