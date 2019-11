Barátnős fotóval jelezte kibékülését Szél és Kunhalmi

Közös fényképpel üzente meg Szél Bernadett és Kunhalmi Ágnes, hogy óriási barátnők lettek. A képhez írt magyarázat szerint:

Mi jól vagyunk és együtt vagyunk — és nem hagyjuk megosztani magunkat! Aki pedig másfél éves kiszivárogtatott felvételekkel akarja szétszedni az ellenzéket, nyugodtan üljön át a Fideszbe, nem fogunk sírni utána [kacsintós emodzsi]

A fotót Kunhalmi Ágnes is megosztotta. Az ő kommentárja így szólt:

Ennyike [mosolygós emodzsi]

Fotó: Facebook Kunhalmi Ágnes és Szél Bernadett közös barátságfotója

Mindez pedig arra a kiszivárgott videóra utalt, amit tegnap a Mandiner hozott nyilvánosságra, és ami a 2018-as országgyűlési választás után készült. Ebben Szél - akkor még az LMP társelnöke - elemzi zárt körben, Ungár Péter és Schmuck Erzsébet társaságában az LMP és általában az ellenzék rossz szereplésének okait.

Szél akkoriban úgy látta, hogy az ellenzék főként az MSZP és a DK miatt ért el gyenge eredményt, mivel ők leosztották egymás között a körzeteket, fúrták az LMP-t, és valójában nem is a kormányváltás volt a céljuk.

Továbbra is sajnálok minden egyes percet, amit Kunhalmi Ágira pazaroltam korábban

- jegyzi meg Szél, aki akkoriban azért neheztelt a szocialista politikusra, "mert tegnap is bement a televízióba, vagy ma reggel, vagy tököm tudja mikor, és ott is elmondta, hogy a felelős a rossz eredményért a Kétfarkú, a DK meg az LMP, persze csak ők a helikopterek. Én ezt felháborítónak tartom, ha valaki elvileg szövetségest lát benned, az nem beszélhet így, és nem viselkedhet így. És ezt nagyon szívesem elmondom neki is a szemébe, ha egyszer szembejön, hogy akkor vagy szövetségesdit játszunk egy párttal, vagy támadást játszunk egy másik párttal."

A videóban ezen a ponton Szél kivesz valamit a mellette ülő Ungár Péter kezéből, amit az kattogtat, pontosan úgy, ahogy azt az általános iskolai kémiatanárnők szokták tenni az óra mélypontján.

Szél a helyzetelemzésben elmagyarázza, hogy a baloldali pártok valójában nem akartak együttműködni, hanem az LMP vérét akarták, el akarták őket takarítani a színről. "Erről a Peti tudna jobban beszámolni, mert én ezekkel a baloldali mizériákkal nem jártam tárgyalni, nem voltam a tárgyalódelegációnak semmilyen szinten a tagja." Szél azt is megállapítja, hogy az ellenzék részéről óriási hiba volt a polgárinak mondott körzetekben (pl. az V. vagy a XII. kerületben, Budakeszin) rossz DK-s jelölteket elindítani.

Milyen stratégia volt az, és mi döntött a baloldalon belül, hogy ezekben a polgári körzetekben Bauer Tamást, Niedermüller Pétert meg ilyen figurákat indítanak?

- teszi fel a kérdést. Szél szerint ennek is az LMP "nyüzgetése" volt az oka, legalábbis a helyi MSZP-elnöktől úgy hallotta, a DK megmondta Molnár Gyulának, hogy azért indít Szél Bernadettel szemben jelöltet a budakeszi körzetben, hogy a visszalépések ügyében nyomást gyakoroljon a pártra. "Bűnben fogant az egész visszalépősdi" - állapítja meg.

Érdekesség, hogy Szél kijelenti, holnap lesz vele egy Index-interjú, amiben mindezt nyíltan is el fogja mondani. Ez az interjú valóban elkészült a politikussal, április 20-án jelent meg. Szél ebben úgy fogalmazott, nevek említése nélkül:

"Maradjunk annyiban, hogy talány számomra, hogy egy hagyományos jobboldali kerületben miért lenne jó választás egy DK-s jelölt az ellenzék részéről. Nézzünk szembe azzal, hogy például a II. kerületben sok olyan szavazó ikszelt Ungár Péterre, aki a DK-s jelöltre soha nem szavazna, inkább otthon marad."