Nem lesz bojkott, nem félek Orbántól

Nem fog szétszakadni az LMP, Szél Bernadett biztos ebben. Szerinte csak annak látjuk a lenyomatát, hogy mindenkit meggyötört a NER.

Sallai Róbert Benedek fellépését Hadházy Ákos ellen elfogadhatatlannak tartja. Személyesen ő indította meg a fegyelmi eljárást Sallai ellen, jövő héten tárgyalják.

Nem ért egyet a visszalépő LMP-sek megbüntetésével . A pártot most becsmérlő Schiffer András ellen sem kezdeményez semmilyen eljárást.

Indul az LMP társelnöki posztjáért, és a frakcióvezetést is vállalja.

Másfajta parlamenti munkát javasol az LMP-nek, de a bojkottot nem tartja a legjobb módszernek. Szerinte nem kell félni Orbántól, vitatkozni kell vele.

Az LMP stratégiáján is változtatna, szerinte nyitni kell az új pólus pártjai felé. „A Momentum, a Kétfarkú Kutya Párt és az Együtt egyes politikusai tartoznak jelenleg ebbe a körbe.”

A kampányban a fő hiba az volt, hogy a koordináció vált a fő témává. Személyesen nagy hibának tartja, hogy túl gyorsan elfogadta, hogy nem lehet megcsinálni a teljes koordinációt a baloldal és a Jobbik között.

Szerinte a baloldal nyomás alá helyezte az LMP-t, hogy lépegessen vissza, de közben a szocialisták elfogadhatatlan ajánlattal rukkoltak elő. Ráadásul az MSZP-sek és a DK-sok „a rossz jelöltjeiket akarták rákényszeríteni az összes ellenzéki szavazóra”.

Miközben szövetkezni akartak vele a baloldali pártok, „komplett, pártokon átívelő LMP-ellenes kampány” folyt, amelyben Gyurcsány Ferenc és Juhász Péter is részt vett. Ez szintén hozzájárult a kétharmadhoz.

Szakadni fog az LMP?

Biztos vagyok benne, hogy nem lesz szakadás.

Ez a pártvezető reménye vagy tudása?

Morpheus valahogy úgy mondta a Mátrixban, hogy „tudom, hogy győzni fogtok, de nem azért, mert ismerem a jövőt, hanem mert ismerem a múltat”. Ismerem az LMP múltját, ez egy összetartó közösség. Persze mindenkit meggyötört a NER 1 és a NER 2, ennek látni most némi lenyomatát a sajtóban is.

Ennek az összetartásnak nem nagyon láttuk nyomát szombaton, amikor Sallai Róbert Benedek puszta kézzel ment neki Hadházy Ákosnak. Vizsgálja, hogyan fajult idáig a helyzet?

Nyilván elfogadhatatlan, hogy valaki így rendezze a konfliktusait. Életem első fegyelmi beadványát írtam meg ezért Sallai Róbert Benedek ellen.

Ön személyesen nem volt ott ennél a jelenetnél. Sikerült rekonstruálnia, mi történt? Mert ebben sincs egyetértés.

Több jelenlévővel beszéltem. A fegyelmi bizottság már jövő héten foglalkozik ezzel, az ő feladatuk pontosan rekonstruálni a történteket. A megítélésem szerint Sallai viselkedése bőven túlmutat azon, ami belefér bármilyen jogi vagy politikai keretbe.

Sallai azt mondta, nem hajlandó távozni a pártból, és szerinte Hadházy reagálta túl a dolgot. Van eszköze bizonyítani az ökölharcot?

Tartom magam ahhoz, hogy a fegyelmi bizottság előtt érvelek az álláspontom mellett.

Személyes düh is motiválja, hogy Sallait ki akarja tenni? Hiszen a távozó képviselő önbe is beleszállt, méregdrága fodrász- és ruhaszámlákat emlegetve, amelyeket a párt fizetett.

Két dolgot mondanék erre. Ebben a kampányban nekem jellemzően reggel 6-tól éjszaka 11-ig médiaképesnek kellett lennem. Ehhez valóban kaptam segítséget a párttól. De ezek nem aránytalan rongyrázások voltak. Másrészt miért nők kapják meg mindig ezeket a kérdéseket? Férfi politikusok ruhaszámláit miért nem boncolgatják soha? 2014-ben is költöttünk a jelöltek megjelenésére, csak akkor kétségtelenül nem volt a pártnak női miniszterelnök-jelöltje.

Mekkora összegről beszélünk amúgy, hogy Sallai indokoltnak tartotta felemelgetni?

A kampányfőnöknél van minden számla. Hét hónapnyi költség kevesebb volt, mint Szijjártó Péter kukába hajított zakója. (Azt több százezer forintra becsülték.) Saját pénzemből is költöttem, a párt is költött a ruhatáramra. De senki ne gondolja, hogy azért politizálok, hogy szép ruhákkal gazdagítsam a ruhatáram.

Térjünk vissza oda, hogy a Sallai–Hadházy-összetűzés épp egy fegyelmi tárgyaláson történt. A Kunhalmi Ágnes javára visszalépő Kassai Dánielt hallgatták meg. Jelenleg hány tag ellen zajlik eljárás az LMP-ben?

Az országos elnökség leszavazta a tagi jogok felfüggesztését a visszalépők ellen. És személyes álláspontom, hogy nem lehet az a cél, hogy a visszalépőket bármiben is megbüntesse a párt. Sokkal fontosabb együtt átbeszélni a kampány tanulságait, döntéseit.

Ha a pártvezetés a fegyelmiket értelmetlennek tartja, akkor miért zajlanak?

Ez egy demokratikus párt, én is párttagként kezdeményeztem a fegyelmit, mindenkinek megvan a joga erre.

Akkor próbáljuk összeszedni, kik ellen zajlik fegyelmi ebben a demokratikus pártban. Sallai ellen tehát, a visszalépő jelöltek ellen, a visszalépéseket lebonyolító, támogató Hadházy Ákos és Ungár Péter ellen. Ön ellen zajlik fegyelmi eljárás?

Nem tudok róla. De állok elébe, illetve bármilyen beszélgetésre nyitott vagyok.

Katyvaszt láttak a kampányban

A fegyelmit kezdeményezők azt sérelmezik, hogy semmiféle felhatalmazást nem adott a kongresszus a visszalépésekre. A vezetők és a visszalépők miért cselekedtek a különutasság mellett kiálló kongresszusi döntés ellen?

Sok mindent kellett mindenkinek mérlegelnie a kampány során, így a visszalépési döntéseket is.

A fő hiba, belátom, az volt, hogy a koordináció vált a fő kampánytémává.

Az utolsó hetekben, amikor sok a bizonytalan döntés, a szavazók világos útmutatás helyett egy nagy katyvaszt láttak. És az ellenzéki vezetők folyamatosan üzengettek, leginkább az LMP irányába, hogy mit és hogyan kéne csinálni. Az LMP nyomás alá helyezése nem ért célt, de sikeresen csökkentette a kormányváltás esélyét.

Az LMP is beszállt azért a katyvasz gyártásába, amikor az MSZP és a Jobbik koordinációjához kötötte a saját visszalépéseit.

Nem gondolom, hogy a teljes koordináció lehetetlen küldetés lett volna. Két lépésben is meg lehetett volna csinálni: az LMP kezdeményezi, a baloldal belemegy, a Jobbikot így be lehetett volna húzni. De ez ott megdőlt, hogy Gyurcsány Ferenc minden koordinációt elutasított a Jobbikkal, és Karácsony is ördögös hasonlatokat használt. Aztán most a választások után minden pártvezető, én is, együtt vonultunk a tüntetésen. A szavazók láthatóan ezt szerették volna, a teljes koordinációt, nem az értelmetlen vitákat.

Személyesen ön hol hibázott, hogy nem sikerült ezt létrehozni, hanem helyette többhetes visszalépéses szappanoperát láthattunk?

Hibáztam, hogy túl gyorsan elfogadtam, hogy nem lehet megcsinálni a teljes koordinációt.

Belementünk a meddő vitákba, ami az LMP-t is rombolta. És a vége egy felemás helyzet lett, ahol, nem is tudom megítélni, mennyit értek a visszalépések.

Arra céloz, nem is kellett volna visszalépni? Vagy nem ennyi helyen kellett volna?

15 helyet nyert az ellenzék, ebből 12 helyen nem volt koordináció. Az látszik, hogy koordináció nélkül is átszavaztak, akik akartak. Persze ahhoz jó jelöltek kellenek, hogy működjön a taktikai átszavazás. Szóval inkább a taktikai szavazásról kellett volna beszélni, és jó jelölteket indítani, nem a visszalépésekkel nyomasztani a másikat. Ebben viszont én nem vagyok felelős,

vizsgálják meg a lelkiismeretüket azok az ellenzéki vezetők, akik gerjesztették azt, hogy a visszalépésekről legyen szó, és akik a rossz jelöltjeiket akarták rákényszeríteni az összes ellenzéki szavazóra.

Neveket tudna mondani?

Maradjunk annyiban, hogy talány számomra, hogy egy hagyományos jobboldali kerületben miért lenne jó választás egy DK-s jelölt az ellenzék részéről. Nézzünk szembe azzal, hogy például a II. kerületben sok olyan szavazó ikszelt Ungár Péterre, aki a DK-s jelöltre soha nem szavazna, inkább otthon marad.

Felelősnek érzi magát azért, hogy kétharmada lett Orbán Viktornak?

Az egész ellenzék felelőssége, hogy belecsúsztunk a visszalépésvitába. Ez is hozzájárult a kétharmadhoz. Ugyanakkor ne feledjük, az LMP sok szavazót maga mellé állított a bizonytalanok táborából, 140 ezerrel növeltük a szavazataink számát 2014-hez képest, több mint 400 ezer választó szavazott az LMP-re. Nem mindenki tud beszámolni ilyen bővülésről. Az MSZP–P és DK csapat például 300 ezret vesztett.

MSZP-s és DK-s vezetők viszont úgy látják, hogy az LMP-n múlt a kétharmad. Csak még egy-két választókerületben kellett volna visszalépni.

Ez egy szemlélet. De fordítsuk meg: ők miért nem léptek vissza nagyjából az egész vidéken az ott erősebb Jobbik és a legintegratívabb LMP javára? Ehhez képest kaptunk a kampány végén a szocialistáktól egy 27:3-as ajánlatot, hogy mi lépjünk vissza 27 körzetben, ők pedig kegyeskednek 3-ban. Ez leginkább az LMP kiszorítását eredményezte volna, nem is komolyan vehető ajánlat.

És a másik dolog: ha egymás szövetségesei vagyunk, akkor miért természetes, hogy folyton beleszállunk nyilvánosan a másikba.

Voltak olyan napok, hogy nem tudtam úgy bekapcsolni a tévét a kampányban, hogy ne az LMP-t és a személyemet szidta volna valamelyik ellenzéki politikus.

Ezeken is el kell gondolkodni, amikor a kétharmad felelősein vitázunk.

Most Gyurcsány Ferencről beszélünk?

Voltak még jó néhányan. Mosóporos videó is készült, ne feledjük.

Azt Juhász Péter csinálta.

Azt igen. De komplett, pártokon átívelő LMP-ellenes kampány volt. Az LMP vagy Orbán ellen politizáltak ezek a politikusok?

Új stratégiát ajánl az LMP-nek: nyitás az új pólus felé

Hadházy Ákos azt mondta, hogy Sallai és Schiffer megfenyegette az LMP-seket, hogy milliókat kell fizetniük, ha visszalépnek. Schiffer ezt hazugságnak nevezte. Történt ilyen?

Soha nem volt pénzkérdés a visszalépés.

De voltak ilyen fenyegetések?

Schiffer politikai szerepvállalásáról a kampányban nem tudok. Sallainak volt ilyen kezdeményezése, de ezt leszavazta az országos elnökség. Mindig egyértelművé tettem, hogy a koordináció politikai döntés kérdése és nem a pénz függvénye.

A pártban sokan magát a koordinációt is elítélik, és kitartanak a függetlenség mellett. Ráadásul az őszi stratégiaváltást, a balra fordulást sem tartják szerencsésnek. Utólag visszanézve ezt megbánta?

Ha újra kezdeném, biztos több forgatókönyvben gondolkodnék. De az nem kérdés, hogy az LMP-nek nyitnia kell. Azt fogom javasolni, hogy a jövőben az új pólus felé nyisson a párt.

Ez mit takar pontosan?

Vannak olyan pártok, politikusok, amelyek az LMP-hez hasonlóan azt képviselik, hogy nem azért politizálunk, hogy Orbán csapdájában vergődjünk, vagy hogy Gyurcsány Ferenc számára visszalépegessünk. Itt van elvi szinten hasonlóság.

Nevesíti, melyik pártokra gondol?

A Momentum, a Kétfarkú Kutya Párt és az Együtt egyes politikusai tartoznak jelenleg ebbe a körbe. Nekem az tetszik ezekben a pártokban, hogy kreativitással, lelkesedéssel, újfajta módszerekkel szálltak be a politikába, és a dohos, mocskos közeget felkavarták.

A nulladik kérdés, hogy az LMP tagsága majd mit szól ehhez az ötlethez, az új pólus építéséhez. A május végi kongresszuson ön tehát újra elindul társelnöknek?

Igen, nagy valószínűséggel.

Marad a társelnöki rendszer?

Részemről igen, azt egy megfelelő konstrukciónak tartom.

Hadházy Ákos viszont lemondott a választás éjszakáján. Az ön fejében nem fordult meg hasonló lépés?

Ákos ezt már korábban kilátásba helyzete. Én viszont nem szeretném, hogy magával ragadjon ez az általános letargia. Sok mindent át kell gondolniuk az ellenzéki vezetőknek, de nem távozhat mindenki. 2,6 millió szavazó voksolt az ellenzékre, nem hagyhatjuk cserben őket.

Ki lesz a férfi társelnöke?

Nem szeretném elárulni azt sem, kik az aspiránsok.

Egykori társelnöktársa, Schiffer András több lapnak is nyilatkozott, az LMP-ről azt mondta: „Kilúgozódott az a tartalom, ami miatt az LMP-nek egyáltalán értelme van a magyar politikai porondon, és őszre az LMP egyszemélyes PR-kampánnyá egyszerűsödött le.” Mivel vágna vissza Schiffernek?

Egyrészt zöld ügyekről nem beszéltünk ennyit sosem, mint ebben a kampányban. Ezeket nehéz átvinni a médián, de a szándék nagyon is megvolt. Másrészt, ha valami működött ebben az LMP-kampányban, az a Szél-terv, hogy végre arcot kapott a megújulás programja. Akik szavaztak az LMP-re végül, a cáfolatai annak, hogy itt egy nettó PR-kampányról lett volna csak szó.

Schiffer miért érezheti üresnek az LMP-t?

Nem beszéltem vele a kampányról. Nem tudom, ezt miért mondta, én azokat az embereket látom, akik eljöttek a fórumainkra és a rendezvényeinkre és akik kiálltak mellettünk. És a programomat látom, amelyben továbbra is hiszek.

Az belefér az LMP kultúrájába, alapszabályába, hogy egy tagja, volt vezetője nyilvánosan becsmérli a pártot és a vezetőit?

András speciális tagja az LMP-nek, nem csak az alapítója az LMP-nek, az ő fejében született meg a párt gondolata. Az ő döntése, mit nyilatkozik, nyilván nem tartok ebből mindent szerencsésnek, de fellépni nem fogok ellene.

Nem a bojkott a legjobb

A héten alakul meg az LMP frakciója, a parlamenti munkában részt vesznek?

Két út van: vagy a teljes lemondás és visszavonulás, vagy pedig igenis képviselni kell az ellenzéki szavazókat. Orbán Viktor harci kedvét szemernyit sem csökkentené egy ellenzéki visszavonulás vagy parlamenti bojkott, annál inkább telekürtölné a médiáját, hogy neki itthon tényleg nincs ellenfele. Márpedig én sok mindenre hajlandó vagyok Orbán ellen, hogy megmutassuk, itthon is van ellenfele.

Tehát beülnek a parlamentbe, és nem lesz LMP-s bojkott.

Kétségtelenül másfajta ellenzéki politika kell a parlamentben is, mint az elmúlt négy évben, de nem a bojkott az egyetlen eszköz, és szerintünk nem is a legjobb.

Kimondhatjuk, hogy ön lesz a frakcióvezető?

Amennyiben ezt várja tőlem a frakció, kész vagyok rá.

Van más jelölt?

Nem tudok róla.

Milyen más ellenzéki politikát fog javasolni?

A parlament eszköz, nem szabad túlértékelni a jelentőségét, de lebecsülni sem. A képviselői igazolványunkkal például bármilyen közintézménybe bejuthatunk. Kérdezhetünk, utánajárhatunk dolgoknak. És a legfontosabb, hogy az emberekről szóljon a munka, ne a beszólásokról, a sértegetésekről és a bulváros dolgokról. A bojkottal totál ellentétes módon vissza kell venni az ország házát is.

Ezt hogy lehet elérni? Nyolc LMP-s képviselő lesz a 133 fős kétharmaddal szemben.

Dolgozunk rajta, az LMP-be most újra belépő Vágó Gábor mozgósító tapasztalatai segítségével. Persze semmi jóra nem számítok Orbán Viktor kétharmadától. De ő sem feledkezhet meg arról, hogy van 2,6 millió ember, aki nem rá szavazott.

Attól tart még, hogy Orbán börtönbe zárja? A kampányban ezt mondta az Indexnek adott interjúban.

Minden benne van a pakliban. Mivel intenzív ellenzéki tevékenységre készülök, fel vagyok készülve mindenre. Ne várjunk sok jót, Orbánék kvázi első dolga volt az új ciklusban, hogy elkezdtek listázni civileket, egyetemi oktatókat.

Ha már a Figyelő-listát említi, ez nem Orbán Viktor lapjában jelent meg, hanem Schmidt Mária és az LMP-s Ungár Péter cégének lapjában. Erről beszéltek Ungárral, hogy miként érintik a cégügyei az LMP-t?

Ungár Péter és én is elutasítunk mindenfajta listázást. A lista pedig nem az LMP, hanem a Fidesz és Orbán Viktor politikájába illeszkedik. Orbán azt játssza, hogy a civilizációk harca zajlik, miközben a valós magyar probléma az, hogy a kisiskolában nincs fűtés. Mi az LMP-ben ki fogjuk mondani, hogy az utóbbi az igazi probléma, bármit is mond Orbán. Nem félek kimondani, nem fogok megfutamodni, nem félek Orbántól.

A választás után volt egy személyes hangvételű Facebook-posztja, amely szerint könnyű döntés lenne visszavonulni és kiszállni. Mi a legfőbb oka, amiért folytatni akarja a politizálást?

400 ezren szavaztak az LMP-re. 400 ezer okom van, hogy folytassam.