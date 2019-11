Visszavonja a fegyelmi eljárást a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke

"A bírósági szervezet tekintélyének megóvása érdekében" visszavonja az általa kezdeményezett fegyelmi eljárást Vasvári Csaba bíróval szemben a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke. Tatár-Kis Péter a bíróság útján kiadott közleményében azt állítja, "az elmúlt napokban számos hamis információ jelent meg" a fegyelmivel kapcsolatban.

A valótlan tartalmú híradások azt a hamis látszatot keltették, mintha dr. Vasvári Csabával szemben a Fővárosi Törvényszék elnöke azért indított volna fegyelmi eljárást, mert nevezett bíró egy előtte folyamatban lévő ügyben az Európai Unió Bíróságánál előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett. Le kell szögezni – ahogyan azt a Kúria vonatkozó ítélete is megtette –, hogy bármely bíró jogosult szabad belátása alapján, legjobb szakmai meggyőződése szerint az Európai Unió Bíróságának előzetes döntését kezdeményezni

– szerepel a közleményben, azt is állítva, hogy "természetesen" egyetlen bíró ellen sem indult fegyelmi eljárás azért, mert az Európai Unió Bíróságához fordult, és Vasvári "ellen sem ezért indult".

Noha Tatár-Kis Péter legutóbbi közleményében még azt állította, ő nem is fegyelmit kezdeményezett, hanem "etikai állásfoglalást kért" Vasvári döntésével kapcsolatban, most a Handó Tünde, az Országos Bírósági hivatal távozó elnöke által ideiglenesen megbízott törvényszéki elnök már arról ír, hogy a bírósági törvény szerint a fegyelmi eljárást a nyilvánosság kizárásával kell lefolytatni. Sőt, Tatár-Kis most azzal zárta közleményét:

Erre tekintettel nem áll módomban a közvéleményt részletesen tájékoztatni a dr. Vasvári Csabával szemben megindított fegyelmi eljárás alapját képező bírói kötelességszegésről. Bár a Fővárosi Törvényszék elnökeként a fegyelmi eljárás megindítása jelen esetben kötelességem volt, a bírósági szervezet érdeke most mégis azt kívánja, hogy e kezdeményezésemet vonjam vissza. Mivel a valóság feltárása a fegyelmi eljárás nem nyilvános volta miatt nem áll módomban, ezzel kívánom elejét venni annak, hogy bárki félinformációk kiszivárogtatásával rombolhassa a magyar bíróságok tekintélyét.

A Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke azután kényszerült e lépésre, hogy a bírók legnagyobb érdekvédelmi szervezete, a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) már korábban felszólította erre. Sőt, Fazekas Sándor, a MABIE budapesti elnöke, a Fővárosi Törvényszék egykori vezetője az Indexnek adott interjúban részletesen beszélt arról, hogy az alaptörvény és a bírókra vonatkozó törvények szerint nem fordulhat elő, hogy igazgatási vezető egy ilyen, vagy akár egy sokkal nagyobb kérdésben az Unió bíróságához forduláskor befolyásol egy bírót, esetleg eltilt ettől. Itt a bírói függetlenség ugyanolyan súllyal és erővel érvényesül, mintha ügydöntő határozatot hozna, mondta, és arról is beszélt, milyen súlyos üzenete van ennek a fegyelminek a bírók számára.

Tulajdonképpen nem Tatár-Kis Péter vagy Vasvári Csaba személye a kérdés mostanra, hanem rendszerszintű problémát éreznek a bírók. Tehát a konkrét ügynél sokkal nagyobb a baj. Egy olyan kedvezőtlen folyamat elindulását vélelmezik, amely nem következhet be egy jogállamban

– fogalmazott a volt törvényszéki elnök. Azt pedig szintén a Fazekassal készült interjúnkból lehet tudni, de a fegyelmi eljárás megindításáról szóló Tatár-Kis-határozat szó szerint tartalmazza is, hiszen a bírói jogállásra vonatkozó törvény egy konkrét szakaszát jelöli meg, azaz azt, hogy Vasvári "az életmódjával, magatartásával a bírói hivatás tekintélyét sérti vagy veszélyezteti". Magyarán a törvényszéki elnök

nem bírói kötelezettségszegésre, hanem etikátlan bírói magatartásra hivatkozva indította meg a fegyelmi eljárást.