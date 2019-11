Várhelyi Olivért meghallgatták a Parlamentben

Várhelyi Olivért, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős tagjelöltjét az Országgyűlés európai ügyek bizottságán hallgatták meg pénteken - közölte az MTI. Azt mondta, szükség van a nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozási folyamatainak dinamizálására.

A politikus szerint biztosként az egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladata lesz majd lehetővé tenni, hogy az Európai Bizottság olyan javaslatot tudjon kidolgozni, ami alapján még a jövő évben, a zágrábi csúcs előtt megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával. Kihívásokkal telinek nevezte a bővítési és szomszédságpolitikai portfóliót.

Kitért arra is, hogy az Európai Tanács októberi vitája azt is felszínre hozta, hogy vannak olyan uniós tagállamok, amelyekben komoly kételyek vannak nemcsak a két tagjelölt országgal szemben, hanem a önmagában a bővítés politikájával, illetve a bővítési folyamattal szemben is.

Meggyőződése szerint bővítés nélkül Európa szegényebb lesz, nem használja ki azokat a politikai és gazdasági lehetőségeket, amelyeket közvetlen környezet kínál. "Sőt önmaga járulhat ahhoz hozzá, hogy destabilizálódik saját közvetlen környezete". Tehát mindenképpen szükség van a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamatának a dinamizálására - mondta.

A szerb csatlakozás és a kisebbségek ügye kapcsán feltett kérdésre válaszolva Várhelyi Olivér kiemelte: a kisebbségek védelme európai alapvető érték, és ezt köteles biztosként védelmezni.

Arra a kérdésre, hogy magyarként mi a hozzáadott értéke ebben a portfólióban, azt válaszolta: például egy spanyol politikussal szemben magyarként nyilván sokkal jobban érti azokat a történelmi, etnikai és politikai összefüggéseket, amelyek a nyugat-balkáni régiót jellemzik. Ugyanez a helyzet a keleti partnerség országaival kapcsolatban is, ugyanakkor számára nagy kihívást jelent majd a déli partnerség országaival gyorsan felvenni a kapcsolatot.

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi péntek reggeli Kossuth rádiós interjújának az első témája az új európai biztos, Várhelyi Olivér volt. Orbán szerint Várhelyi sikere „sokunké, nem minden magyaré sajnos, de sokunké, talán mondhatom, a többségünké”, és hozzátette, az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere, hogy a következő évek legfontosabb portfólióját kapja Magyarország