A volt polgármesterrel kötött egyedi megállapodás döntött a budavári parkolási kedvezményekről

Nagy Gábor Tamással, a fővárosi I. kerület eddigi polgármesterével kötött egyedi megállapodások biztosították a lehetőséget arra, hogy a budai Várnegyedben meglehetősen jutányos áron parkolhassanak a helyi vállalkozások vendégei, derült ki V. Naszályi Márta új kerületvezető Facebook-bejegyzéséből.

Pénteken az Index is írt arról, hogy egy korábbi fővárosi rendeletmódosítás segítségével a budai Várban néhány étterem és luxushotel vendégei is percenként egy forintos, meglehetősen jutányos áron parkolhattak, ami egyes számítások szerint 62 millió forintos veszteséget jelenthetett a kerületnek. A lehetőséget megszüntetné a kerület momentumos alpolgármestere, de úgy tűnik, a Párbeszéd politikusa, az I. kerület új polgármestere is.

V. Naszályi Márta ugyanis arról posztolt,

Amikor megkérdeztem, hogy minek alapján lett kiválasztva, hogy mely éttermek kapják meg ezt a lehetőséget, akkor elmondták, hogy „a polgármester úrral való egyedi megállapodások szerint”.

A kerületvezető azt ígérte, ilyen többet nem lesz, parkolási és minden egyéb lehetőség normatív alapon, azaz mindenkinek egyforma szempontrendszer alapján lesz eldöntve.