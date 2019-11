A szécsényi KDNP-sek korrupt, áruló, volt MSZMP-snek nevezik a KDNP megyei elnökét

Tisztelettel tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy 30 év sikeres működést követően megszűnik a KDNP szécsényi szervezete, miután az Országos Elnökség feloszlatta. A döntésről egy rövid levélben tájékoztattak minket. Az eljárás során egyszer sem kérdeztek meg minket, a koholt vádakkal szemben nem védekezhettünk

- kezdik közleményüket a szécsényi KDNP-sek, a közlemény aláírója pedig az - immár csak volt - helyi KDNP-elnök Juhász Miklós. Majd hozzáteszik: "E koncepciós eljárás azért is elfogadhatatlan, mert a szécsényi szervezet támogatásával többek között olyan országosan is ismert személyek kerülhettek be a parlamentbe, mint Surján László, vagy Nagy Andor. A választások eredményeit tekintve mindezidáig Magyarország egyik legsikeresebb KDNP szervezete a szécsényi volt."

De hogyan jutottunk idáig?

Szécsényben komoly fideszes belharcok folytak idén: augusztusban írtuk meg, hogy a helyi Fidesz nem a várost kilenc éve vezető Stayer Lászlót, hanem a helyi Fidesz elnökét, Varga Bélát szavazta meg a település polgármesterjelöltjének. Stayert eközben a helyi KDNP teljes mellszélességgel támogatta. A KDNP megyei elnöke azonban megegyezett a Fidesszel, hogy ők is aláírják, hogy a Fidesz jelöltje legyen a település polgármesterjelöltje. A helyi KDNP-sek próbáltak hangot adni egyet nem értésüknek, ám a válasz az volt, hogy a megyei KDNP-elnökség kezdeményezte a helyi szervezet feloszlatását.

Az eredmény egyébként az lett, hogy nem a fideszes jelölt, hanem az immár függetlenként elindult Stayer nyert október 13-án 45,40 százalékkal.

A helyi KDNP-sek pedig most kapták meg a hivatalos levelet arról, hogy a vezetőség kezdeményezte feloszlatás megtörtént. Az erre adott reakciójuk, a kiadott közlemény pedig elég keményre, és őszintére sikeredett.

At előzményről leírják, "hogy Bablena Ferenc a KDNP megyei elnöke, az MSZMP volt tagja, az önkormányzati választások előtt titokban alkut kötött, hogy a Szécsényt 9 évig sikeresen irányító Stayer László helyett a Fidesz helyi elnökét indítja a Fidesz-KDNP szövetség. A probléma ott történt, hogy Bablena az alkujáról nem tájékoztatta a KDNP helyi szervezetét, így a tagok, az alapszabályban biztosított joguknak megfelelően, jelöltet állítottak, történetesen a fideszes Stayer Lászlót. A helyi Fidesz ugyanakkor mindenféle egyeztetés nélkül saját elnökét jelölte, saját polgármesterével szemben" - írják.

A közlemény kifogásolja, hogy Bablena ahelyett, hogy

"a konfliktusban saját KDNP-s csapata mellé állt volna, inkább elárult minket, össze-vissza hazudozni kezdett és koncepciós eljárást fabrikált."

Hozzáteszik, bár nem versenyezhettek a helyi KDNP-sek a párezer forintjukkal a Fidesz milliós kampányával, mégis ők győztek Szécsényben: az immár függetlenként induló Stayer nyert. Majd azt írják: "a képviselőjelöltek tekintetében pedig az az abszurd helyzet állt elő, hogy míg a párttagsággal rendelkező KDNP-sek nem indulhattak KDNP-sként, addig Fidesz-KDNP színekben jó esetben függetlenek álltak rajthoz, rosszabb esetben egykori MSZP-s jelölt." Hozzáteszik, ők azt gondolták, ilyen hiba után lemond a KDNP-s vezető, de nem így tett. Ők pedig ugyan bírósághoz fordulhattak volna a feloszlatás eljárása után, de nem tették.

"Ennek fő oka, hogy a jövőben egyáltalán nem kívánunk egy gyékényen árulni korrupt, áruló, volt MSZMP-sekkel, sőt inkább messze elkerüljük őket"

- írják, majd hozzáteszik: "Ugyanakkor Szécsényben magánemberként, vagy civil szervezeti formában továbbra is képviselni fogjuk a kereszténydemokrata értékeket és minden alkalommal rámutatunk az álszent, politikai köpönyegforgatók mesterkedéseire."