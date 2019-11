Megtöltötték a klímatüntetők a Bem rakpartot

Cikkünk folyamatosan frissül.

Elkezdődött a Globális Klímasztrájk tüntetés a Batthyány téren. Az akciót negyedik alkalommal szervezi meg az egyetemistákból álló Fridays For Future Magyarország. Több ezren indultak el a tértől a Bem rakparton a Margit híd felé 13 órakor.

A tüntetést élőben közvetítjük.

Szeptember végén több ezren vettek részt a klímasztrájkon, amelynek célja rábírni a kormányokat arra, hogy érdemben tegyenek valamit a globális klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátása ellen. Az ország legfiatalabb tüntetése akkor ilyen volt:

Fogyassz kevesebbet!

Cselekedj! Most!

Élni akarunk!

Ezeket skandálták a résztvevők bemelegítésként a térről indulva. A kezdeti eső ellenére is több ezren vesznek részt a tüntetésen. A Kossuth térre tartó felvonulás nem akadályozza a villamosközlekedést a Bem rakpart mentén. Időközben a nap is kisütött.

A tüntetésen nagyon sok a közép- és általános iskolás is – jeleként annak, hogy a klímaváltozás következményei leginkább a most még fiatal generációt fogja sújtani. Hiba lenne azonban generációs ellentétre kihegyezni a klímahelyzet megítélését – bár az „Ok, boomer” az idősebb, a gazdasági növekedés hasznát fiatalon még élvező generáció felelősségéről szól.

A tüntetés mellett elhaladó idősebb járókelő azonban Indexnek azt nyilatkozta: "Igazuk van" a tiltakozóknak. A klímaváltozás következményeit "minden nap látjuk".

Karácsony a tüntetésen

A tüntetők között felvonult a főpolgármester is. Ebben a minőségében először volt jelen, de bevallása szerint már nem is számolja, hány hasonló tüntetésen vett már részt.

A helyzet kritikus, nem lehet szőnyeg alá söpörni” – mondta Karácsony Gergely. „Nem valami semleges dologról van szó, hanem olyanról, amely azonnali cselekvést igényel.”

Karácsony szerint a város részéről konkrét intézkedés lehet:

a dugódíj,

a városi zöldterület mennyiségének növelése,

fenntartható városi közlekedés biztosítása, elérve, hogy azt minél többen használják.

Feladatunk élhetővé tenni a várost – Karácsony szerint 2010 és 2014 között még történtek pozitív lépések a közösségi közlekedés területén, amikor a BKK-t Vitézy Dávid vezette. "De az elmúlt öt évben ez a folyamat nem folytatódott: nincs Budapestnek hulladékgazdálkodási stratégiája felelős klímastratégiája. Mi ennek kidolgozásán vagyunk, konkrét céldátumokkal.”

Nagyon sok teendője van a városnak, a klímaváltozás elleni küzdelemben Budapest az utolsó helyen kullog.

Karácsony szerint a magyar kormány nem kellő súllyal kezeli az ügyet: energiapolitikában rossz úton haladunk, "a lakossági szektor energiahatékonysági beruházásaihoz szükséges támogatására EU-s forrásokat a kormány nem hívta le. Mi EU-s támogatással nagyarányú energiakorszerűsítési programot akarunk indítani Budapesten.”

Népszavazás jöhet a dugódíjról

"A kormány nem támogatja, de nekünk az a dolgunk, hogy megnézzük, mi a helyes. A behajtási díj jól kialakított rendszerben, a közösségi közlekedésen keresztül beindítana egy pozitív spirált." – mondta Karácsony a dugódíjról. Szerinte most a közösségi közlekedés alulfinanszírozott, ezért többen ülnek autóba, ami még kevesebb forráshoz vezet a tömegközlekedés fejlesztéséhez.

Ezért volna indokolt a dugódíj, de a főpolgármester szerint nem lehet ezt lenyomni a budapestiek torkán, ezért elképzelhető, hogy erről népszavazás lesz a fővárosban.

A Margitsziget autómentesítéséről elmondta: a jelenleg csaknem ötezer behajtási engedéj az év végén lejár, ezek többségét nem fogják meghosszabbítani..

(Borítókép: Bődey János/Index)