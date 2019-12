Kimondta a bíróság, hogy jogsértően hurcolták meg, mégis neki kell fizetnie

Hatályon kívül helyezték ugyan a volt szentistváni polgármester ellen indított fegyelmi eljárást, de Pusztai-Csató Adriennre hárult csaknem egymillió forint perköltség, sérelemdíjat pedig egyáltalán nem kapott. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő civil hősnek tartja az asszonyt, mások mellett ő is beszállt a megsegítésére indított gyűjtésébe.

November elején döntött másodfokon a munkaügyi bíróság a Pusztai-Csató Adrienn expolgármester, jelenlegi önkormányzati képviselő ellen, saját korábbi önkormányzata által indított fegyelmi eljárás ügyében. A fegyelmi határozatot, amit még szentistváni polgármestersége idején hoztak ellene egy időközi választási kampányban, a bíróság hatályon kívül helyezte, elismerve annak jogszabályellenességét, az eljárás megalpozottlanságát.

Így nem kellett megfizetnie a szentistváni önkormányzat által kártérítésként rá rótt 885 ezer forintot sem, ellenben mivel az őt ért személyiségi jogi károkért sérelemdíjat nem állapította meg neki a bíróság, részben pervesztes is lett, és csaknem egymillió (957 ezer 897) forint perköltség megfizetésére kötelezték.

Tavasszal írtunk Pusztai-Csató ügyéről bővebben, akkor elsőfokon még kétmillió forintos sérelemdíjat állapítottak meg részére, továbbá az őt elmarasztaló, jogsértő fegyelmi határozat semmisségét is megítélte a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a volt szentistváni polgármester javára. Az akkori ítélet azt is kimondta, hogy az ellene indított fegyelmi eljárás nemcsak személyiségi jogait sértette, de az egészsége megromlásával is összefüggésben van. Azóta kiderült: Pusztai-Csató egészségromlása nem átmeneti, hanem sokkal súlyosabb volt, és a novemberi, mára jogerős ítélet ezen még tovább rontott, hiszen a volt polgármester kilátástalan helyzetbe került.

A történet előzménye, hogy Pusztai-Csató 2014-ben kétharmaddal nyerte el a borsodi Szentistván polgármesteri székét a Fidesz által támogatott jelölttel szemben. Nem tölthette azonban ki 2019-ig tartó mandátumát, mert arra hivatkozva, hogy a független polgármesterrel nem halad előre a falu, 2017 áprilisában lemondott a képviselő-testület, néhány hónappal később pedig új polgármestert választottak. Ekkor Pusztai-Csató – már az Új Kezdet párt jelöltjeként – 42-56 százalékos arányban alulmaradt a hivatalosan független, de a fideszes Tállai András országgyűlési képviselő támogatását élvező Dobóné Koncz Judittal szemben.

Álláspontja szerint miután Szentistván független polgármestere bejelentette, hogy belép Gémesi György kifejezetten polgármesterek által alakított, Új Kezdet nevű pártjába, a testület azonnal megvonta tőle a bizalmat. Pusztai-Csató azt is állítja: megalapozott indok nem volt erre a feloszlatásra, ezért a falu közvéleménye értetlenül állt a dolog előtt, és ezt "nyugtatólag" kellett kitalálni valamit ellene, ami alkalmas a lejáratására, ezt szolgálta a fegyelmi eljárás. Utóbbit a Fidesz helyi alapszervezetének szóróanyagain és számos helyi "kampányeszközben" használták ellene az időközi kampány ideján, így nemcsak a választást vesztette el, hanem eljárások sora is indult ellene.

Pusztai-Csató, noha több évnyi pereskedés után végül a bíróság kimondta: jogszerűtlenül hurcolták meg az időközi kampányban, kártérítésre mégsem lett jogosult emiatt.

A másodfokú bíróság ugyanis megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása után a tényállást helyesen állapította meg, ítéletét a – a sérelemdíj kivételével – helyes jogszabályok alkalmazásával hozta meg, döntésével és annak indokolásával azonban a másodfokú bíróság csak részben értett egyet.

Mint az ítélet írja, a másodfokon eljáró bírói tanács "az érdemi döntés tekintetében az elsőfokú ítéletet kiegészíteni sem kívánta", magyarán az már jogerős, hogy Pusztai-Csatót meghurcolták. Csakhogy mindezt a másodfokú bíróság szerint Pusztai-Csatónak közszereplőként tűrnie kellett, nem függött össze sem egészségi-, sem családi állapotával, így a sérelemdíj kérése nem volt megalapozott.

Az expolgármester úgy értékelte az ítéletet, hogy ugyan igaza volt, de ez mintegy 2,5 millió forintjába került. Amit nem engedhet meg magának azok után, hogy szülőfaluja 100 kilométeres körzetében sem talált képzettségének megfelelő állást a lejáratását követően.Pisztai-Csató a másodfokú ítélet után privát Facebook-oldalán arra kényszerült, hogy segítséget kérjen, első körben ismerőseitől.

Mivel összesen ez a hatodik eljárás, amit a személyem ellehetetlenítésére folytatnak, a pénzbeli lehetőségeimet kimerítettem. Egyedülállóként a 9 éves kisfiamat tartom el és a tőlünk elszakított nagyobb fiam lakhatásának feltételeit is egy jövedelemből én biztosítom. Lelkileg rendkívül nehezen jutottam el idáig, hogy segítséget kérjek, de jelenleg nincs más lehetőségem a perköltség megfizetésére csak az, hogy megkérjem minden kedves ismerősömet – lehetőségeihez mérten – segítsen ezt a terhet elcipelnem– írta.

A gyűjtés információink szerint a perköltség megfizetésének határidejéig nem járt teljes sikerrel, ezért is szállt be mások mellett Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő szerdán este azt írta a Facebook-oldalán, hogy Pusztai-Csató "bűne" az volt, hogy 2014-ben Tállai András körzetében, egy kis borsodi faluban, Szentisvánon kétharmaddal lett polgármester a fideszes jelölt ellenében.

Persze ellehetetlenítették, lejáratták, majd koholt vádakkal, jogtalanul eltávolították posztjáról. Az eljárásról most bíróság mondta ki, hogy jogtalan volt -egy jogi csavar miatt viszont most mégis Adrienn került lehetetlen helyzetbe. Az ítélet ugyanis "csak" azt mondja ki, hogy az őt eltávolító határozat jogtalan volt, azonban a perben kért -a meghurcoltatáshoz képest eelnyésző- kártérítést csak az elsőfokú ítélet tartotta jogosnak, a másodfokú nem. Így viszont a másodfokú ítélet - BÁR ADRIENN PERT NYERT, 900 EZER FORINT PERKÖLTSÉGET IS MEGÁLLAPÍTOTT. Az ügyre ráment az egészsége és nagyjából mindene- kérem segítsenek benne, hogy a rendszer ne taposhassa el végleg őt.

Pusztai-Csató egyébként anyagi okokból nem tud jogorvoslatot kérni, azaz a már jogerős bírósági ítélet kúriai felülvizsgálatát, hiszen eközben – mint azt már tavasszal megírtuk – több másik eljárás is folyamatban van ellene. Ebből két büntetőeljárás ugyanabban a tárgyban indult, amiben most a fegyelmit megalapozatlannak találta a bíróság. Arról, amivel vádolják, hogy

2016-ban idevágó költségvetési keret nélkül költött 575 ezer forintot reprezentációs kiadásokra, a volt polgármester korábban azt mondta az Indexnek: a testületi ülések lebonyolításához, és egyéb vendéglátáshoz vásároltak be, tehát szerinte azok ették-itták el ezt a közpénzt, akik most számon kérik rajta.

Különösen fáj számára a 2017-es közmunkaprogram, és az abban készült hímzett matyótermékek körüli vádaskodás. Miközben ugyanis a fegyelmi eljárásban azok ellopásával vádolták meg, Pusztai-Csató teljesen nyilvánosan, jótékonysági akció keretein belül – Vajna Tímea oldalán – sportoló gyermekeknek adta át ezeket, és juttatott továbbá autista gyermekek apró, hímzett ajándéktárgyakat is.

De feljelentették azért is, mert egy Mikulás napi ünnepségen a közfoglalkoztatottak és a hivatali dolgozók gyerekeinek önkormányzati büdzséből vásárolt piros mikulássapkákat.

Pusztai-Csató szerint minden számlával igazolható, nem követett el bűncselekményt, szerinte inkább az ő lejáratása veti fel a hivatali visszaélés gyanúját. Ezeket a számlákat egyébként tavaszi cikkünk megjelenése óta közzé is tette, szintén a Facebook-oldalán.

Pusztai-Csató nem indult októberben újra polgármesternek Szentistvánban, viszont független önkormányzati képviselővé választották a faluban.