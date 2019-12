A fideszes és az ellenzéki jelölt mellett két civil is indul a győri polgármesteri székért

Balla Jenő független önkormányzati képviselő is újra elindul a polgármesteri címért Győrben az időközi választáson, amit Borkai Zsolt korábbi polgármester lemondása miatt tartanak - tudta meg az Azonnali.

A lap emlékeztet rá, hogy a vállalkozóként ismert Balla az októberi választáson indult tavasszal gründolt civil szervezete, az Összefogás Győrért színeiben, és 1838 szavazatot szerzett, ami 4,36 százalékos eredményt jelentett, és ha polgármester nem is, képviselő lett.

Balla az Azonnalinak azt mondta, mostanra bebizonyosodott, hogy ők az egyetlen „100 százalékosan” civil szervezet a városban, most derülhet tehát ki csak igazán, hogy mennyire támogatják a civileket Győrben. (Egy másik civil szervezet, a kampány hajrájában a Jobbikkal összejátszó, de egyértelműen a Fidesz szekerét toló Civilek Győrért nem indít jelöltet. Balla egyébként aktív a civil szférában, több helyi civil szervezetet is alapított: ilyen a Jancsifaluért Egyesület és az Adyvárosért Egyesület, illetve legújabb projektje a győri piacosok szövetsége, ami egyébként nem kapta meg a várostól az engedélyt, hogy a „Győr” szót használja a nevében.)

Az Azonnali kérdésére, hogy nem tart-e attól, hogy ismét megkapja majd a kritikát, hogy az ellenzéki jelölt elől szipkáz el szavazatokat, Balla elmondta: egy versenyt nem úgy kell megnyerni, hogy rávesszük a többieket, hogy ne induljanak el.

A Fidesz Dézsi Csaba Andrást indítja, az ellenzék pedig szerdán jelentette be, hogy a jelöltjük az MSZP-s Pollreisz Balázs.

Eddig összesen négyen jelentkeztek be a polgármesteri címért, merthogy van egy negyedik jelölt is, egy vlogger, Ábrahám Róbert is. Utóbbi indulásáról is az Azonnali írt először. Ábrahámot a Facebookon több, mint 143 ezren, a YouTube-on közel 77 ezren, míg Instagramon közel 9 ezren követik. Ő volt az is, aki az azóta mémmé váló „a ló néz, a csikó lát” mondatról elhíresült rövid TikTok-videót közzétette.