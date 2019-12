Nagy korszak zárult le a Magyar Orvosi Kamara történetében a december eleji tisztújításon, 16 év után leváltották a kamara elnökét. Éger Istvánt utódja Kincses Gyula lett, 202-120 szavazataránnyal győzte le a korábbi elnököt. Ebből az apropóból kérdezzük élőben az új elnököt.

Nem túlzás korszakváltásról beszélni, mert nem csak az elnök személye változott, szinte az egész testület vezetése kicserélődött. A 31 fős új vezetésből 28-an a kamara megreformálását sürgető Újratervezés nevű csoportosulás tagjai voltak, ahogyan kincses is. A legfontosabb döntéshozó testületek, az Országos Etikai Bizottság, az Országos FelügyelőBizottság és az Etikai Kollégium élére is újratervezéses jelölt került, az újonnan megválasztott alelnökök és a titkárok is mind reformpártiak.

A kezdeményezés az 1001 orvos hálapénz nélkül nevű Facebook-csoportból nőtt ki, Kincses Gyula új elnök, Hegedűs Zsolt etikai kollégiumi elnök, Lénárd Rita és Álmos Péter alelnök mind meghatározó szereplői az online szerveződésnek. A több mint 3500 főt számláló csoport 2015 decemberében alakult, tagjai deklaráltan nem fogadnak el hálapénzt.