Vaddisznó agyara fúrta át egy vizsla térdét a Hajógyári-szigeten

Vaddisznó támadott meg egy kutyát a Hajógyári-szigeten csütörtök este, mondta az Indexnek az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke, Gáspár Zsófi.

Gáspár Zsófitól úgy tudjuk, egy vizslát sétáltattak a gazdái a K-híd mellett található parkolótól nem mesze, északra, a kivilágított sétányon. A kutya labda után szaladt, amikor rátámadt egy kicsinyét féltő vaddisznó.

A vaddisznó agyara belefúródott a vizsla térdébe, és elvágta a szalagokat.

A megsérült kutya sokkos állapotba került, a vaddisznót pedig a kutya gazdáinak üvöltése üldözte el. A kutyát ezután ölben vitték orvoshoz, ahol több órán keresztül műtötték. Az állatorvos szerint ha jól sikerült a műtét, akkor is több hónap lesz majd a kutya gyógyulása.

A vaddisznókat még keresik

Rácz Ferenc Péter, Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyeletének igazgatója az Indexnek azt mondta, hogy a közterület-felügyelet csütörtök este állatvédőktől értesült arról, hogy a Hajógyári-szigeten vaddisznócsalád élhet. Ekkor hallottak arról is, hogy egy kutyát is megtámadhatott a vaddisznó.

A közteresek ezért már este kimentek, hogy átfésüljék a szigetet, és figyelmeztessék az arra járókat az esetleges veszélyre. A közterület-felügyelet munkatársai azonban sem este, sem a pénteken megtartott újabb ellenőrzések során nem találkoztak a vaddisznócsaláddal,

a vadak nyomait ugyanakkor felfedezték.

Rácz tájékoztatása szerint pénteken a kerülettel szerződött állatbefogó szakember is bejárja a szigetet.

Ha sikerül befogni a vaddisznókat, a sertéspestis miatt először meg kell vizsgálni az állatokat.

Ha egészségesek, akkor kiemelik és máshol helyezik majd el őket.

Elvárosiasodott vaddisznók

A Hajógyári-szigeten, a K-hídtól délre korábban élt egy szelíd, feltehetőleg emberek között nevelkedett vaddisznó, erről az Óbudai Kutyás Egyesület is tudott. Ez az állat azonban eddig nem jelentett veszélyt sem kutyákra, sem emberekre. Többek között azért sem, mert a hídtól északra fekvő területeket sokan használják naponta kutyasétáltatásra, így erre a részre nem merészkedett.

Ezen a héten hétfőn Gáspár Zsófi egy kifejezetten a Hajógyárira járó kutyások számára fenntartott csoportban pont írt a szelíd vaddisznó miatt. Akkor arra kérte a gazdákat, hogy sötétedés után fokozottan ügyeljenek az ebekre, illetve ha meglátják a vaddisznót, akkor azonnal hívják magukhoz a kutyáikat, és induljanak el az ellenkező irányba.

Ha nincs kismalaca, nem fog támadni

– hangsúlyozza az Óbudai Kutyások Egyesületének elnöke, aki az Indexnek azt mondta, az elmúlt évtizedben nem láttak vaddisznókölyköket a Hajógyárin, és ekkor még nem tudtak arról, hogy most kismalacok is vannak a szigeten.

Ahogy arról korábban az Index mér beszámolt, az elvárosiasodott vaddisznók egyre több problémát okoznak Budán. A vaddisznóhelyzeten ezenkívül az sem segít, hogy a főváros környéki erdők sertéspestis szempontjából „szigorúan korlátozott” területnek minősülnek, ahol jelenleg nem lehet vaddisznóra vadászni.

Rácz Ferenc Pétert azt mondta, a III. kerületben is érzékelhető a vadállatok urbanizációja, épp ezért a vadakat bevonzó tényezők megszüntetésére fókuszál a közterület-felügyelet. A vaddisznóknak (sőt a rókáknak és más vadon élő állatoknak is) kényelmesebb táplálékszerzési lehetőség az emberek által elérhető helyen hagyott szemetet, komposztot, takarmányt megdézsmálni, mint vadászni. Épp ezért, a Pilisi Parkerdő Zrt. az Indexnek egy korábbi válaszában azt írta, hogy a lakosság is sokat tehet a vaddisznókárok megelőzéséért:

az ingatlanokat határoló kerítések vadbiztossá tételével;

az elhanyagolt telkeken, illetve közterületen lévő bozótosok felszámolásával, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálásával, rendbetételével;

ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetésével;

a zöldhulladék szakszerű kezelésével.

Az Óbudai Kutyás Egyesület a vaddisznók befogásáig azt javasolja, hogy Hajógyárin se kutyával, se kutya nélkül ne sétáljanak az emberek, hiszen a kicsinyeiket féltő vadak az emberekre is veszélyesek lehetnek.