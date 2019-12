Egyre többen tolatnak vagy fordulnak meg az autópályán

Tartsd az irányt! elnevezéssel közlekedésbiztonsági kampányt indított a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mert egyre gyakoribb, hogy autósok megfordulnak vagy visszatolatnak az autópályán, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót, írja az MTI. A kampány célja az informálás: azt szeretnék, ha az autósok tudnák, hogyan kerülhetik el a balesetet, ha eltévesztik az autópálya-kijáratot, és mit tehetnek, ha forgalommal szemben haladó járművet látnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzátette: számos megelőző intézkedést tettek már, hogy megakadályozzák az autópályán azokat a baleseteket, amelyeket forgalommal szemben haladó autósok okoznak: eseményfelismerő kamerákat és érzékelőket telepítettek, amelyek ilyen esetben azonnal riasztást adnak, továbbá valamennyi fel- és lehajtónál megerősített jelzésrendszerrel segítik a tájékozódást. A szakemberek azt javasolják az autósoknak, hogy soha ne forduljanak vissza vagy tolassanak, ha eltévesztettek egy kijáratot egy gyorsforgalmi úton, hiszen ezeken az utakon sűrűn vannak olyan csomópontok, amelyeken keresztül biztonságosan le lehet hajtani és megfordulni.

Azt is tanácsolják: ha valaki a forgalommal szemben halad, semmiképpen ne tolasson vissza a felhajtóra, ne forduljon meg és ne hajtson keresztbe az úton. Inkább kapcsolja be a vészvillogót, húzódjon le a leállósáv szélére vagy forgalmi sávon kívülre, és álljon meg. Vegyen fel láthatósági mellényt, szálljon ki az autóból és a korlát mögött várakozva hívja fel a 112-es segélyhívó számot. Ha pedig valaki arról értesül, hogy hozzá közel a forgalommal szemben halad egy jármű, akkor csökkentse a sebességet, növelje a követési távolságot, soroljon be a külső sávba és ne előzzön. Ha lehet, várakozzon a legközelebbi benzinkútnál vagy pihenőhelynél, amíg elmúlik a veszély.