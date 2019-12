Emmi: Tévedés, hogy csökkent a gyógypedagógusok száma

Nem csökkent a gyógypedagógusok száma – állítja az MTI-nek küldött cáfolatában az EMMI, reagálva a Népszava cikkére, amely szerint miközben növekszik a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek száma az oktatásban, egyre kevesebb a velük foglalkozó gyógypedagógus.

Az EMMi szerint azonban a lap tévesen vetette össze az adatokat:

„A 2018/2019-es tanévben a köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok/konduktorok száma 10.058 fő volt, amelyből ténylegesen gyógypedagógus/konduktor munkakörben 9.582-en tevékenykedtek. A 2019/2020-as tanévben a köznevelésben foglalkoztatott gyógypedagógusok/konduktorok száma 10.178 fő, amelyből ténylegesen gyógypedagógus/konduktor munkakörben 9.728-an tevékenykednek. A speciális szakemberek száma tehát nem csökkent, hanem nőtt. A 2010/2011-es tanévben a gyógypedagógus/konduktor munkakörben dolgozó szakemberek száma még csak 5.695 fő volt, így az elmúlt kilenc évben rendkívül jelentősen javult az ellátottság” – közölte a minisztérium.

Az utánpótlás is biztosított az EMMI szerint:

„A hallgatói létszámok esetén is érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a BA képzésben rövidebb képzési idő a statisztikákban a hallgatói létszámot jelentősen csökkenti. Míg 2006 előtt csak egyetlen felsőoktatási intézmény képzett gyógypedagógusokat, 2019 szeptemberétől már nyolc, 2020-tól pedig kilenc egyetemen folyik gyógypedagógus-képzés.”

A képzőintézmények számának növekedésén túl jelentősen megemelkedett a gyógypedagógus alapképzésre felvett hallgatók száma, míg

2013-ban 937, 2019-ben 2.098 hallgató kezdte meg a tanulmányait.

Az EMMI felhívta a figyelmet, hogy „2017 óta már a gyógypedagógus-képzésben résztvevő hallgatókat Klebelsberg-ösztöndíjjal is támogatja. A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése című EFOP-felhívás keretösszegét is megnöveltük, amit az utazó gyógypedagógusi és utazó konduktori hálózatok fejlesztésére is fordíthatnak.”

Nem lettek sokkal többen

„A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma valóban kis mértékben emelkedett az elmúlt évhez képest (2,4%-al), de ez a differenciálódó, javuló, immár teljes körű diagnosztikának, továbbá annak köszönhető, hogy sajátos nevelési igényű tanulók már nem morzsolódnak le, hanem jellemzően tovább folytatják köznevelési tanulmányaikat, mint korábban. A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya az összes tanulók számához képest az európai átlagnak megfelelő” – közölte a minisztérium.