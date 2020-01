Több állatot halálra gázoltak szilveszterkor

Több állatot halálra gázoltak szilveszter napján - mondta Pataki Gábor, az Újpesti Állatmentő Liga vezetője az M1 szerda reggeli műsorában.

Hozzátette, több olyan bejelentést is kaptak, hogy a kutyát bezárták a lakásba a tűzijátékok miatt, de így is remeg, ezért be kellett nyugtatózni, és azt állítja, a mentőautójukat is megdobálták petárdával, mikor sokkos állapotú kutyát szállítottak.

A becslések szerint szilveszterkor több ezer háziállat tűnik el otthonról, és az esetek csak körülbelül felében sikerül megtalálni őket, és visszavinni a gazdájukhoz.