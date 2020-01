Orbán az Indexnek: Ha az ember nyolcas mezszámúnak már nem jó, akkor legyen hatos

Elfogult vagyok mind a hárommal kapcsolatban, azt szeretném előrebocsátani, (...) mert nemcsak a kancelláriaminisztereim voltak, hanem barátom is mind a három

– mondta Orbán Viktor az Index első kérdésére: hogyan értékeli volt kancelláriaminisztereinek kritikáját. Stumpf István esetében a miniszterelnök azt mondta, mindig kikéri a véleményét és mindig hallgat, vagy igyekszik hallgatni rá.

És igaza van, hogy ha az ember támadó középpályásnak már nem jó, tehát nyolcas mezszámúnak már nem jó, akkor legyen hatos. Tehát akkor védekező középpályának kell lenni.

Érdemben ugyanakkor Stumpf Orbán korát és lendületét érintő bírálatára később reagált a kormányfő (alább olvasható az is). Sőt, Orbán és az Index 2020-as kommunikációját ebben a videóban lehet végignézni:

Orbán Viktor válaszolt az Index kérdéseire - vágatlan

Navracsics Tibor is kritikával illette a Fidesz valóságérzékelését, ezzel kapcsolatban pedig Orbán azt mondta: már csak azért is érdekli a véleménye, mert

az ő munkájára számítok is a következő időszakban is.

Navracsics ugyanis az egyetlen volt uniós biztos, aki Fidesz-tag, fejtette kell, hozzátéve: fölbecsülhetetlen tudás és tapasztalat birtokában van. Miután pedig a kormányfő figyelmeztette párttagságára Navracsicsot, üzent Lázár Jánosnak is. Azt mondta, az ő kancelláraminiszteri tevékenységét is nagyra becsüli, ugyanakkor miután:

elvesztettük Hódmezővásárhelyt, Lázár János dolga most az, hogy visszaszerezze.

Ehhez sok sikert kívánt az országgyűlési képviselőnek és minden támogatást is megígért ehhez a munkához. Lázár és Navracsics kritikájára Orbán érdemben az Index második kérdésére válaszolva reagált, közölte ugyanis, hogy egyetért Bencsik Gáborral, a Magyar Krónika főszerkesztőjével, aki szerint

eltűnt az emberi hang, a tévedéseket őszintén bevalló, az eredményeket bemutató, a másféle véleményre is kíváncsi, párbeszédre hajlandó magatartás, helyette agytrösztökben kimunkált, közvélemény-kutatásokon megmért üzenetek vannak, meg izomból politizálás.

Bencsik arról is írt Facebookon, hogy „egyre több embert irritál a Fidesz”, „sokan haragszanak a kormányra”, az embereket „a polgárokkal való együttműködés módja” idegesíti. Kérdésünkre, lát-e stílusproblémát a Fidesznél, Orbán kijelentette:

Bencsik Gábornak igaza van. Ennek oka, hogy túl hosszú volt a kampány Magyarországon (...) és ezt nem szeretik az emberek, nehezen viselik, én pedig egyetértek velük.

Úgy vélte, igaza van azoknak, akik szerint másképpen csinálta a kormányzást a Fidesz 2018 előtt, mint azóta, de most már két évig aprómunka, kormányzás következik. Sőt:

vissza kell térjünk a konzultációhoz

– jelentette be, sőt azt is elárulta: legalább kettőt szeretne ebben az évben. Orbán megismételte: vége a kampánynak, vissza kell térni a kormányzati működéshez.

Újabb kérdésünkre külön nem válaszolt, az elrontott kormányzati kommunikáció miatt meneszti-e Rogán Antalt, ugyanakkor a kormányátalakítás összességére vonatkozó érdeklődésünkre azt mondta:

Személycserék esetében rólam lehet tudni, én nem szeretem a kapkodást. A kormányzás felelősségteljes, nehéz és kockázatos feladat, megfontoltnak kell lenni, itt is érvényes a nix ugribugri.

Orbán még olyanokat is hozzátett mindehhez, hogy "alapvetően szuverén személyeket" kért fel mindig is miniszternek, és hogy

azt kívánom magunknak és az országnak is, hogy mindannyian vigyék végig a ciklust. Az én reflexem az nem nyugat-európai, hogy a közvélemény nyomására embereket kellene meneszteni.

Végül Orbán az Index Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (röviden KESMA) működésére, és az ezzel kapcsolatos elégedettségére vonatkozó kérdésére a kormányfő azt mondta, semmit sem írt alá, ami a KESMA létrehozatalát érdemben befolyásolta volna.

Ez egy magánalapítvány. A magánalapítvány működését nem a közhatalomnak kell értékelni, hanem a kurátoroknak.

Orbán állította, a kirívó fakenews-ok kivételével nem szokta kommentálni a médiaműködést, sőt "összességében nem kívánok egyetlen médiaszereplőt sem minősíteni". Szerinte ugyanakkor azért áll meg az, amit tavalyi egyszeri éves sajtótájékoztatóján mondott,mert "néha fontosabb a tényeknél a tapasztalat", azaz szerinte még mindig 50-50 százalékos a kormányhoz közel álló és azzal kritikus sajtó aránya Magyarországon.

Ezután fejtegetésbe kezdett arról, hogy ha a kormányinfó helyszínén egy választást rendeznének most, akkor "ebben a teremben 80-20 százalékban elveszteném ezt". Azt is mondta, hogy nem kéri az újságírókat arra, hogy cseréljenek meggyőződést, de:

nyugodtan mondhatom, hogy ellenszélben vagyok, még mindig. Lehet, hogy nem borzolja a sérómat és nem dőlök hanyatt tőle, de ellenszélben dolgozom.

Azt is kijelentette, nevetségesnek tartja, amikor valaki azt állítja, hogy független, mert mindenkinek, így az újságíróknak is van ideológiai meggyőződése, amit ő nem is vitat, de szerinte csakis ilyen meggyőződésből lehet írni, függetlenül nem.

Én se vagyok független, önök sem függetlenek.

A kommunikációs kérdésekre válaszolva a kormányfő összefoglalóan úgy válaszolt, Stumpf István kritikáját visszaidézve, hogy:

nem akarom lesújtani, önök sem lesznek fiatalabbak.

Úgy vélte végezetül, hogy a politikában a fiatalság dinamikát és merészséget, változtatási készséget jelent, és

ilyen értelemben Donald Trump és Boris Johnson a legfiatalabbak a világpolitikában.

Úgy vélte, Trump nemcsak politikai innovációban és lendületében, de az amerikai elnökválasztáson indulni tervező jelöltek átlag életkorát tekintve sem idős. Azt reméli a kormányfő, hogy az idősebb generáció meg tudja őrizni a politikai fiatalságát.