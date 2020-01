Akár előrehozott választás is lehet Törökbálinton

Még az előrehozott választás is benne van a levegőben, mondta Szőke Péter, az ellenzéki pártok őszi közös civil polgármesterjelöltje a 444.hu-nak, miután kiderült:

egy szocialista önkormányzati képviselő teljesen átállt a Fideszhez október 13. óta.

A cikk szerint emlékeztet arra, Törökbálinton október 13-án a polgármesteri címet ugyan a fideszes Elek Sándor nyerte el, de a testületben az ellenzéki pártok kerültek többségbe. Képviselői helyet szerzett 4 civil, 1 momentumos, 1 LMP-s és 1 szocialista képviselő, velük szemben pedig a polgármesterrel együtt öt Fidesz-KDNP-s ül. Tehát elvileg a 12 fős testületben 2 fős többsége van az ellenzéknek.

Csakhogy az MSZP helyi elnöke, Szentmiklósi-Tóth Tamás a választást követően fizikailag is átült a politikai ellenfelekhez, és rögtön az első ülésen a fideszes polgármestert támogatta szavazataival. Így pedig a testület felállása 7-5-ről 6-6-ra módosult. Az ellenzék előnye elolvadt. Patthelyzet alakult ki.

A 444.hu cikkében szerepel, hogy az új testületben Szentmiklósi-Tóth számos ellenzéki javaslatot a Fidesszel közösen leszavazott, illetve tartózkodásával megakadályozott. Voltak különösen kirívó esetek, például nem támogatta azt az ellenzéki beadványt, ami szorgalmazta, hogy a város működjön átláthatóbban, tehát a települést érintő összes szerződés, a vagyonnyilatkozatok, a pályázatok, amiken Törökbálint elindul és közérdekű adatigénylések legyenek nyilvánosak.

Döntéséről a képviselő nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor a portál felhozta egy másik, ennél is szokatlanabb húzását a szocialista politikusnak, aki egyébként a polgármesteri székért is indult. A 2019. december 18. ülésen ugyanis több fideszes képviselővel együtt Szentmiklósi-Tóth Tamás indítványozta, hogy Elek Sándor fideszes polgármester havi bruttó illetménye háromszorosának megfelelő összegű jutalmat kapjon.

Szentmiklósi-Tóth ezt a lépést azzal magyarázta a lapnak, hogy a polgármesterek ezt a jutalmat általában meg szokták kapni minden évben, tehát ez egy bevett szokás Törökbálinton, szerinte ugyanis a fideszes polgármester a munkája alapján

inkább megérdemli a jutalmat, mint azok a képviselők, akik most felveszik a fizetésüket, és nem csinálnak semmit.

Szentmiklósi-Tóth a fideszesekkel közösen leszavazta azt az ellenzéki előterjesztést is, hogy az önkormányzat által közpénzből finanszírozott lap igyekezzen hitelesen, kiegyensúlyozottabban tájékoztatni, és azt is, hogy a költségvetés egy kis hányadában, a közösséget bevonva vezessék be a részvételi költségvetést.

A szocialista "átállás" egyébként nem előzmény nélküli Törökbálinton, hiszen a törökbálinti ellenzéki egyik tagja már a kampány alatt lebukott, ugyanis a titkos kampányanyagot Google Drive-ról megosztotta a fideszes kampány irányítójával. A szivárogtató egy bizonyos Kun Anna volt, aki később ki is ugrott az ellenzéki együttműködésből és a fent említett szocialista vezetővel, Szentmiklósi-Tóth együtt külön indultak el a választáson.

Ugyanakkor október óta Szentmiklósi-Tóth teljes átállásával a kiegyenlített erőviszonyok miatt a testület nem tudott sem bizottságokat létrehozni, sem alpolgármestert választani és esélyes, hogy a költségvetést sem fogják tudni megszavazni. Magyarán a törökbálinti városvezetés gyakorlatilag lebénult, ami valóban előrehozott választásokat vonhat maga után.