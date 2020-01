Debrecen polgármestere örömmel fogadja a Természettudományi Múzeumot

Debrecen örömmel fogadja az új természettudományi múzeumot – közölte csütörtökön a város polgármestere az MTI-vel.

Papp László „Debrecen és a vidéki Magyarország nevében” utasította vissza Karácsony Gergely budapesti főpolgármester állítását, miszerint „tragikus lenne a természettudományi múzeum Debrecenbe költöztetése”.

Bármilyen hihetetlen is a volt debreceni diák számára, a fővároson kívül is van élet, mint ahogy azt az ő példája is mutatja

– írta Papp László.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a természettudományi múzeum nem kizárólag kiállítóhely, hanem olyan intézmény, ahol tudományos kutatások zajlanak” – állítja Papp. Ő ezzel együtt is jó helyen lesz az általa vezetett városban a múzeum, hiszen a Debreceni Egyetem, a város oktatási rendszerének egészével együtt, biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését.

A debreceni polgármester arról is beszámolt, hogy a természettudományi múzeum elhelyezésére olyan területeket vizsgálnak, amelyek állami tulajdonban vannak, és ideális helyen fekszenek.

Ahogyan arról az Index több forrásból is értesült, a kormány döntést hozott arról, hogy Debrecenbe költöztetik a Természettudományi Múzeumot, idén év végéig ideiglenes helyre kell költözniük, és tíz éven belül Debrecenbe kell érnie. Úgy tudjuk, hogy már megvan a telek is, de azt először még meg kell vásárolnia az államnak Debrecentől, és a végleges költözés előtt még fel is kell építenie az új múzeumot.

