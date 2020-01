Schobert Norbi bocsánatot kért a stílusa miatt

Schobert élőben jelentkezett be a Facebookon péntek este. Korábban a Facebook-oldalán azt ígérte, hogy ez lesz az utolsó élője a témában, ez lesz a "végső konklúziója" a témában.



Nagyon sokan azt várják tőlem, hogy kérjek bocsánatot, "ennek eljött az ideje". Schobert bocsánatot kért a stílusa miatt, de a mondandó tartalma, "az elvek" miatt nem akar bocsánatot kérni. Schobert elmondta megint, hogy a szülés után a nőknek nem lenne szabad túlsúllyal élni a házasságban, de hozzátette, hogy ez nem érvényes mindenkire. A vállalkozó elmondta, hogy sok támogató levelet kapott.



Schobert elmondta, hogy ő kedveli a duci és molett nőket, de itt egy betegségről van szó. A vállalkozó felhozta a BMI (Body Mass Index = Testtömeg-index) fogalmát, és kifejtette, hogy a súlynak a testmagasság -100-as értéknek kellene lennie.

Schobert szerint sok "álszent dumát" is kapott. Szerinte ha valaki hosszútávon megváltozik, az befolyásolja a párkapcsolatot. Szerinte amióta 1994 óta színpadon áll, ennyit nem írtak róla, szerinte most az utóbbi héten ő lett Magyarországon az első számú sztár, és az első számú híresség is, és ezzel nem volt könnyű együtt élnie.



Szerinte az első videója a szülés utáni nők alakjáról szólt, a nőiességről szólt. "Egy nő legyen nő, egy férfi legyen férfi!"

Schobert felolvasott pár kommentet, amit kapott, amiért "kimondta az igazsgágot", ezekben a kommentekben a gyerekei, vagy az ő halálát kívánták sokan, szerinte Magda Marinkóhoz hasonló bérgyilkosok nem kaptak ilyen kommentárokat.

Schobert elmondta, hogy egészséges súlyban ("plusz/mínusz 10 kiló") kell maradni, hogy megmaradjon a vágy. Szerinte ő nem populista, az ő célja az, hogy segítsen az embereken.

Norbi szerint volt olyan Update-dolgozó, akihez kakaós csigát vágtak, volt olyan alkalmazottja, aki felmondott, de a cég forgalma összességében nőtt.

"Ha meg akarsz bántani, fogalmazz úgy, mint egy intelligens ember!" - mondta az élőben Norbi, miután valaki, feltehetőleg felesége, Rubint Réka a képen kívülről bekiabálta neki, hogy "Ez nem kritika!" Szerinte nem itt kell fosni a Facebook-kommentelőktől, hanem a Haller utcában az intenzíven.

Schobert többek között azt is elmondta, hogy az 50-es korosztályban fittségben ő benne van a Top 50-ben Magyarországon. Nincs műfoga, nem kokszol, de néha iszik egy whiskey-t és elszív egy szivart.

A videó végén Rubint elmondta a kommentekre válaszolva, hogy ő nincsen sanyargatva, hogy hatvan kiló alatt legyen, "25-30 éve így nézek ki". Rubint elmondta, hogy rengeteg édesanya van a világon, aki hasonló alkattal létezik, mint ő, de vannak olyanok, akik nem, de ők is képesek a változásra.



Schobert elmondta, hogy ha Rubint Réka meghízna, mondjuk 90 kiló lenne, akkor ez az ő felelőssége, mondaná, hogy Réka, menj el edzeni, mondaná, hogy tedd le a Nutellát, de kitartana mellette akkor is, ha elérné a 130 kilót, de az biztos, hogy nem kívánná ennyire. Norbi azt kívánta, hogy legyen sok házasság Magyarországon, legyen szép gyerek, a jóisten áldjon meg mindenkit, de hozzátette, hogy a "sátáni" kommentek azok az íróját minősítik.

Schobert azzal zárta le a videót, hogy az Isten áldjon meg mindenkit

A teljes videót itt lehet megnézni:

Schobert Norbi pár nappal ezelőtt nagy vihart kavart azzal a kijelentésével, hogy "ha a nők szülés után lefogynának, sokkal kevesebb házasság menne tönkre." A mondanivalója miatt többen – köztük hírességek, sőt, cégek – reagáltak a kijelentéseire, amiket ő később "kommunikációs atombombának" titulált.