A Kibeszélő eheti vendége Vitézy Dávid, akit nemrég neveztek ki a Budapesti Fejlesztési Központ élére. De egyáltalán mi ez a központ és miért jó? Vitézy ezzel valójában árnyékpolgármesterré vált? Miért nem indult el a főpolgármesteri székért?



A közlekedési fanatikus Vitézy először a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület élén tűnt fel évekkel ezelőtt, amikor éles kritikákkal illette a budapesti tömegközlekedés szervezését. A kritikák annyira pontosak voltak, hogy néhány éven belül a Budapesti Közlekedési Központ élén találta magát a Tarlós István vezette Budapesten, de távoznia kellett a pozícióból, miután többször egymásnak feszültek a főpolgármesterrel. Ezután lett a Közlekedési Múzeum főigazgatója, innen vezetett az út a most létrehozott Budapesti Fejlesztési Központ élére, miközben megtartotta a múzeumi pozícióját is.



Mit tud Vitézy Dávid, amit mások nem?



Ezúttal is feltesszük a saját kérdéseinken túl olvasóink legjobb kérdéseit. Tartsanak velünk!