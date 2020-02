Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Frissítés: "Nonszensz, de a jog eszközt ad a bántalmazók kezébe" - így kommentelte Orosz Bernadett az Indexnek azt, hogy beperelte őt a volt barátja, az a nyugalmazott katona, aki a nő állítása szerint decemberben a felismerhetetlenségig verte őt.

Orosz ezen kívül azt is elmondta az Indexnek, hogy amikor tavaly decemberben a Facebookon beszámolt a bántalmazásról, nemcsak a volt barátját említette meg név szerint, hanem a férfi másik barátnőjét is megnevezte. Figyelmeztetni akarta ugyanis a másik nőt is arra, hogy mennyire veszélyesnek tartja a volt párját. A katonaságtól azóta elbocsájtott férfi másik barátnője már decemberben megkereste Orosz Bernadettet, amiért a Facebook-posztban szerepelt a neve, sőt, pénzt is követelt tőle. Orosz ezért most azt gyanítja, azért perelte most be a korábbi katonatiszt, mert a másik nő ügyéből tavaly végül semmi nem lett.

A hírt először a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Facebook-oldal írta meg, az Indexnek pedig meg is erősítette Orosz ügyvédje, dr. Gál András.

A férfi azért követel kártérítést, mert szerinte sérültek a személyiségi jogai akkor, amikor Orosz Bernadett a verést követő decemberi segélykérő-posztjában megnevezte őt.

Ezt ahhoz tartom hasonlatosnak, amikor százmilliós kártérítést és egymilliárd forintos bírság kiszabását kérte a tiszavasvári tanár megölésének egyik olaszliszkai gyanúsítottja, amiért a hatóságok és a média a lincselés szót használta az esetre

- mondta Orosz ügyvédje.

Orosz azután, hogy súlyosan megverték maga is kért pénzt. A nő az erőszakos bűncselekmények áldozatainak járó állami kárenyhítést igényelte, amelyre akkor jogosult valaki, ha "a testi épsége, testi és lelki egészsége súlyosan károsodott" egy bűncselekmény miatt. A kárenyhítés maximális összege az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg több, mint 2 millió forint.

Orosz Bernadettnek mindössze 789 ezer FORINT jár a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal februári határozata szerint.

Orosz azonban magasabb kárenyhítésre, 840 ezer forintra tartott igényt. Úgy tudjuk, telefonon arról tájékoztatták őt, hogy nem születhetett több pénztől határozat az ügyében, mert "nem állt a döntéshozó rendelkezésére sem a bántalmazásról készült fénykép sem az orvosi dokumentáció". Mivel Oroszt a kérelme beadásakor arról tájékoztatták, hogy a később hiányolt dokumentáció a hatósági eljárásban már csatolva van, ezért a határozatot abban a reményben megfellebbezte, hogy végül mind a 840 ezer forintot megkaphatja kárenyhítésként.

Ahogy arról az Index korábban már többször beszámolt: sokkolni akart, hogy valaki végre figyeljen és segítsen, ezért tette ki Orosz Bernadett tavaly decemberben a Facebookra azokat a fotókat, amiket az összevert arcáról készített. A képeken gyakorlatilag felismerhetetlen: a haja a rászáradt vértől csomókban áll, az ütésektől felduzzadt arca kék-zöld folt. A látvány annyira borzalmas volt, hogy az ügyében eljáró nyomozó is úgy fogalmazott:

ilyen brutális támadást nő ellen náluk még nem követtek el.

Az Indexen pont azon a napon jelent meg egy párkapcsolati erőszakról szóló négyrészes cikksorozat első darabja, amikor Orosz Bernadett értesült arról, hogy ötmillió forintot követel tőle a volt barátja. Ebben a cikkben négy olyan bántalmazott nő portráját közöltük, akik párkapcsolati erőszak áldozatai lettek. A cikkben bemutatott áldozatok egyike Orosz Bernadett.