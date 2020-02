Már vizsgálja a DM az utántöltő automaták magyarországi bevezetését

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Vasárnap írtuk meg, hogy pár nap alatt 12 ezren írták alá azt a petíciót a Szabad aHangon, ami azt kéri a DM-től és Rossmanntól, hogy Magyarországon is vezessék be a sampont, tusfürdőt, mosó- és mosogatószert csomagolásmentesen kínáló utántöltő automatákat.

Azóta a petíciót aláírók száma elérte a 34 ezret, ezért megkérdeztük a két céget, hogy a környékbeli országok, köztük Ausztria és Románia után mikor vezetik be a magyarországi üzleteikben is ezt a lehetőséget. A Rossmanntól két nap alatt nem kaptunk választ, azonban a DM marketing és PR menedzsere, Kanyó Roland kérdésünkre azt válaszolta, hogy

már vizsgáljuk az utántöltő automaták kihelyezésének lehetőségét. A vállalaton belül alapítottunk egy munkacsoportot az érintett területek képviselőivel, hogy alaposan meg tudjuk vizsgálni a jogi hátteret és a költségvonzatot, valamint az operatív megvalósítás lehetőségeit. A megvalósítás során a fenntarthatóság nagyon fontos szempont, azaz nem szeretnénk kiépíteni majd két hónap után megszüntetni az utántöltő-automatákat. A munkacsoport keretein belül fogjuk meghatározni, hogy hol és hány üzletben tesztelünk majd, ezt természetesen előzetesen kommunikálni fogjuk a sajtó és a vásárlók felé.

A DM közölte azt is, hogy Ausztriában a tesztek olyan sikeresnek bizonyultak, hogy a jelenlegi 28 üzletről 100-ra szeretnék bővíteni az utántöltő automatákkal felszerelt üzletek számát. Azt ugyanakkor hozzátették, hogy a cég számára fókuszterület a fenntarthatóság, ezért más módokon is próbálnak környezetbarátabb megoldásokat találni. Már jelenleg is újra felhasználható alapanyagokat használnak, optimalizálják a flakonokat, és ahol tudják, kartonra cserélik a műanyagokat. Ráadásul a német DM klímasemleges termékek fejlesztésébe kezdett beszállítóikkal és a Berlini Műszaki Egyetemmel együttműködésben.