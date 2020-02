Koronavírus: Negatív lett a Kambodzsában kikötő hajón utazó magyarok tesztje

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nem fertőződtek meg koronavírussal a Kambodzsában kikötő hajó magyar utasai, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában. A Kambodzsában kikötő hajó utasain a helyi egészségügyi szervek elvégezték az összes tesztet, eredményük negatív lett, így a hajón utazó három magyar állampolgáré is.

Szijjártó azt mondta, hogy Ázsia több országa nem adott kikötési engedélyt a holland zászló alatt hajózó óceánjárónak, amelynek fedélzetén a három magyar állampolgár is tartózkodik. A negatív teszt után az utasok elhagyhatják a hajót. Amennyiben a magyarok igénylik, a minisztérium segítséget nyújt hazajutásukban, mondta.

A Japánban karanténba zárt hajóról azt mondta, hogy az utasok közül egyre többen betegednek meg, a három magyar állampolgár azonban, aki a személyzet tagjaként tartózkodik a tengerjárón, nincs közöttük. Már csak néhány nap van hátra a karantén feloldásáig, tette hozzá a miniszter.

A japán hatóságok a múlt héten kéthetes karantént rendeltek el a koronavírus megjelenése miatt a Diamond Princess üdülőhajón, a vesztegzárat elvileg február 19-éig kell feloldaniuk.

Szijjártó azt is elmondta, hogy 186 magyar állampolgárról tudják, hogy Kínában van; 28-an az öt legveszélyeztetettebb tartományban tartózkodnak. Velük is kapcsolatban áll a minisztérium, mindenki jól van, segítséget egyelőre senki nem igényelt, írja az MTI.

Mint írtuk, a kínai Hupej tartományban 242-en haltak meg szerdán, ami a legmagasabb szám a járvány kitörése óta. 14 840 új esetet regisztráltak egy nap alatt, ami szintén hatalmas ugrás az elmúlt napok adataihoz képest. A jelenlegi számok alapján Kínában majdnem 60 ezren fertőződtek meg, és több mint 1310-en haltak meg a járvány kitörése óta.

Kínát már korábban is azzal vádolták, hogy visszatartja az adatokat és kozmetikázza a számokat, vagyis nincs valós adata a világnak arról, milyen a járvány halálozási rátája. A kiugróan magas számok részben annak is köszönhetőek, hogy a tartományban új módszert vezettek be az esetek regisztrálására.