Hadházy sajtótájékoztatóján trollkodott Simonka György

Hadházy Ákos "korrupcióinfóján" nem más tette tiszteletét, mint maga Simonka György, a költségvetési csalással vádolt fideszes politikus - írta meg a Magyar Hang.

Hadházy a helyi ellenzék felkérésére tartott rendezvényt a dél-békési korrupciós ügyekről, amelyen elhangzott, Simonka György ügyei csak a jéghegy csúcsát képezik. Simonka elmondása szerint azért ment oda, hogy válaszokat adjon, még ha nem is egy baráti közeg számára a hallgatóság.

A lap egy videót is közölt a Hadházy által szürreálisnak nevezett találkozóról, amin egy "best of" válogatást láthatunk Simonka megszólalásaiból.

A fideszes politikus ellen költségvetési csalás bűntette miatt indult eljárás. A vád szerint Simonka György és társai jogellenes módon akarták megszerezni a zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak és a termelői szervezeteknek kiírt uniós és hazai pályázati támogatásokat. A vádiratban 8 és fél év fegyházbüntetést és teljes vagyonelkobzást kértek a bűnszervezetben különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt megvádolt politikusra.

A kalandos előéletű Simonka György a 2000-es években agrárvállalkozóként tevékenykedett Békés megyében. 2006-ban lett a 400 fős Pusztaottlaka polgármestere, a Dinnyeszövetség elnöke, 2014-ben fideszes országgyűlési képviselő. A Fideszben csak nagy fehér főnökként emlegetett Simonka Györgyről szóló portrénkat itt olvashatja .