Egy filmből idézte Orbán a diplomás kommunista kifejezést a liberálisokra

A Magyar Hang vette észre, honnan is idézte Orbán Viktor az évértékelőjében "a liberális nem más, mint diplomás kommunista" mondatot. Balogh Gábor újságírója a Facebookon azt írta: ez a mondat Hunter S. Thompsontól, a gonzó újságírás megteremtőjétől származik.

Az ő Rumnapló című regényéből készült filmben hangzik el ez a mondat a film egyik karakterétől, Mr. Zimburgertől. Mr. Zimburger a film alapján nemcsak a liberálisokat nem szereti, de rasszista is lehet, mert a teljes mondat így hangzik: „Nincs olyan, hogy liberális. A liberális az egy diplomás komcsi, aki nigger gondolatokat gondol.” (There's no such thing as a liberal. A liberal is a commie with a college education thinking negro thoughts.)

A Magyar Hang szerint ez a viccesnek szánt szöveg vélhetőleg Orbán Viktor egykori szövegírójától, a Corvinus Egyetem rektorától, Lánczi Andrástól származhat, aki már két éve idézte azt egy blogbejegyzésében - a rasszista rész kihagyásával.

A Magyar Liberális Párt Orbán évértékelőjére reagálva ezt írta: az illiberális nem más, mint diplomás populista.