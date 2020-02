Táblával tiltakozott a propaganda ellen Hadházy Ákos, kitiltották

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Stop propaganda

– ez állt azoknak a tábláknak az egyikén, amiket Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő lógatott be a karzatról Kövér László feje felé 2020 első parlamenti ülésén, hétfőn. Az akció alatt Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt.

Kövér László ezután kitiltotta a teremből Hadházyt,

későbbi szankcionálásáról pedig tájékoztatta a házbizottságot.

A képviselő itt nem állt meg, néhány perccel később, Dömötör Csaba fideszes képviselő reakciója alatt, míg Dömötör a 2010 előtti kormányok teljesítményéről beszélt, Hadházy újabb táblát lógatott be, amin az állt:

A miniszterelnöknek a majorságát!

Fotó: Fábián Tamás / parlament.hu

Tavaly decemberben fogadta el a parlament azt a fideszes képviselők által jegyzett módosító javaslatot, amely a képviselők jogállását érinti, és amellyel a parlamenti rendes szerették volna megszigorítani. Az elfogadott törvény alapján a házelnök akár 6 hónapnyi fizetést is elvonhat a képviselőktől, amennyiben a képviselő vagy fizikai erőszakot alkalmaz, vagy „a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza.” A házelnök a fizikai erőszaknál akár 60 naptári napra, azaz két hónapra is kitilthatja a képviselőt a parlamentből, de 30 napra azt a képviselőt is kitilthatja, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza.

Ha a kizárt képviselő az ülést vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló felszólításának nem tesz eleget, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el, áll a javaslatban. A kitiltás a törvény értelmében a Parlament és a Képviselői Irodaház épületére is vonatkozik. Mivel az épületből kitiltott képviselő fizikailag nem gyakorolhatja szavazati jogát, azt egy másik képviselőnek adhatná át. Részletesen itt írtunk a módosítóról.