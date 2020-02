Volt önkormányzati képviselők és jegyzők ellen emeltek vádat terézvárosi ingatlanügyek miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Fővárosi Főügyészség tizenhat személlyel – tizennégy egykori önkormányzati képviselővel és két egykori jegyzővel – szemben vádat emelt a Fővárosi Törvényszék előtt, olvasható az Ügyészség.hu-n. A vádlottak között az 2003-as ingatlanügyleteket támogató egykori szocialista és SZDSZ-es önkormányzati képviselők és az azokat nem ellenző jegyzők találhatók.

A vádemelést a Kúria tavalyi határozata alapozta meg. A Kúria ugyanis – az Andrássy út 3. és 47. szám alatti ingatlanok elidegenítése miatti bűnügyben – kimondta, hogy a hűtlen kezelés bűntettének tettesei azok az önkormányzati képviselők, akik a polgármestert az önkormányzati ingatlan versenyeztetési eljárás nélküli forgalmi értéken aluli értékesítésére és adásvételi szerződés megkötésére hatalmazzák fel, amelynek következtében az önkormányzat vagyonában kár keletkezik.

Ez a döntés lehetővé tette a nyomozást korábban megszüntető határozatok részbeni felülvizsgálatát.

A vádirat szerint a vádlottak a kötelező versenyeztetésre vonatkozó törvényi rendelkezést megsértve, a 2003-2005. években több terézvárosi ingatlant valós forgalmi értéken alul értékesítettek, ezzel pedig

953 ÉS 220 MILLIÓ FORINT KÖZÖTTI VAGYONI HÁTRÁNYT OKOZTAK.

A Fővárosi Főügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság egyesítse a Jókai utca 10. szám alatti ingatlan elidegenítésének megkísérlése miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróságon indult bűnügyet. Abban az ügyben − a vádirat szerint − az elidegenítést támogató képviselők megsértették a kötelező versenyeztetésre vonatkozó törvényi, illetve a vételárképzésre vonatkozó önkormányzati rendeleti szabályokat, így reális esélye volt annak, hogy az önkormányzatot vagyoni hátrány éri, amely azonban a vádlottak magatartásán kívüli okból elmaradt.

A vagyonügyekért felelős MSZP-s alpolgármester, Fürst György előterjesztése alapján a képviselő-testület 2003 májusában a VI. kerület, Jókai utca 10. szám alatti ingatlan elidegenítéséről döntött egy cég részére. A cég 5 millió forint közvetlen megfizetését és a bérleti jogok megváltását vállalta. Az értékesítést egyes képviselők úgy támogatták, hogy kritika nélkül elfogadták a vevő által készíttetett, egyébként anonim értékbecslést. A határozat alapján az adásvételi szerződést az önkormányzat és a cég megkötötte.

2004 októberében a vagyonügyekért felelős alpolgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület arról határozott, hogy mivel a vevő nem tudott megegyezni a bérlőkkel, emiatt az adásvételi szerződést az önkormányzat felbontja, és arról is döntöttek a képviselők, hogy az ingatlan egy részét az önkormányzat eladja a korábban is vevőként eljárt cégnek. Ennél az ügyletnél a már kifizetett 5 millió forint foglalóként szerepelt, és a cég közel 130 millió forintos felújítási kötelezettséget is vállalt. A határozat alapján az önkormányzat és a cég az ingatlanrészekre két adásvételi szerződést is kötött. A vevő nem teljesítette a felújítási kötelezettségét, ezért végül a szerződéseket felbontották, így a vagyoni hátrány nem következett be.

A vádirat szerint a vádlottak többsége által veszélyeztetett érték 58,5 millió forint, ennyivel értéken alul került volna eladásra az ingatlan, a veszélyeztetett érték 2 vádlott esetén 49,7 millió forint.

A Fővárosi Főügyészség a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt tizenöt személlyel szemben részben különösen nagy, részben jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.