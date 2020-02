A HM szerint Orbán pártalapítványi évértékelője nem pártrendezvény

Nem pártrendezvény, hanem „kormányzati évértékelő” volt Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi pártalapítványi felszólalása, reagálta a Honvédelmi Minisztérium a Népszava kérdésére: mit kerestek a magyar haderő tábornokai mundérban egy politikai rendezvényen. Mint a lap korábban felhívta a figyelmet: a vasárnapi évértékelőn egy csoportban ülve díszegyenruhás tábornokok úgy hallgatták Orbánt, hogy valójában

A jogszabály úgy szól, "A katona pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet. A laktanyán kívüli politikai rendezvényen a katona egyenruhát csak akkor viselhet, ha az állományilletékes parancsnok engedélyével a katonai szervezetet hivatalosan képviseli."

A miniszterelnök vasárnapi évértékelőjét ezzel szemben a helyszínen, katonai egyenruhában hallgatta többek között Korom Ferenc altábornagy, a magyar Honvédség parancsnoka, helyettese Böröndi Gábor altábornagy és Mihócza Zoltán a Magyar Honvédelmi Parancsnokság törzsfőnöke.

A törvény egy paragrafusa által ugyan a rendelkezés megkerülhető - ha a parancsnok erre külön engedélyt ad a katonának, illetve ha ő a hadsereget testületileg képviseli, akkor elmehet ilyen rendezvényre -, ám a népszava arra is emlékeztetett, hogy a rendszerváltás óta eltelt évtizedekben közmegegyezés volt arról a pártok között, hogy a pártpolitikát különválasztják a katonaságtól. ezért a lap, ahogyan az Index is kérdésekkel fordult a minisztériumhoz, hogy megtudjuk: ki adott engedélyt az egyenruhás felvonulásra az évértékelőn, és mi volt ennek az oka.

A Honvédelmi Minisztérium a napilapnak azt írta:

Örömmel vettük, hogy a kormányzást értékelve a Magyar Honvédség fejlesztése is kiemelt figyelmet kapott, hiszen az elmúlt években következetesen intézkedéseket hajtottunk végre Magyarország biztonsága, a Magyar Honvédség megerősítése, a magyar katonák anyagi és erkölcsi megbecsülése érdekében. Ahogy miniszterelnök úr a beszédében hangsúlyozta is: "Kérem Önöket, gondoskodjanak róla, hogy a pártrendezvényeken ne, de a kormányzati és civil találkozókon a katonák is ott lehessenek, és elfoglalhassák megbecsült helyüket a magyar társadalmi életben.