Orbán ráfordult a fiatalokra az évértékelőjében

Ha saját és kormánya teljesítményét kell elismerni, akkor Orbán Viktor nem fukarkodik a nagy szavakkal. Egy kéztördelős felvezető után kijelentette, hogy kormányzásának elmúlt tíz éve volt a legsikeresebb a Trianon utáni Magyarország történetében, vagyis az elmúlt 100 évben.

A kormányfő 22. évértékelőjén sokat dicsérte gazdaságpolitikai eredményeiket, ugyanakkor az elmúlt időszakhoz hasonlóan most is felhozta, hogy fekete felhők gyülekeznek az európai gazdaság feje lett, kérdéses, hogy az eurozóna megtorpanása mennyire lesz hatással a magyar gazdaságra és kormány mozgásterére.

Orbán a maga részéről lezárta az elmúlt évek, magyar politikai berendezkedéséről szóló rendszerelméleti vitáit, amelyekben korábban maga is aktívan részt vett. Mondják szerinte Magyarországra, hogy illiberális (ez korábban még tetszett is neki), poszt liberális, autoriter vagy hibrid rezsim, viszont szerinte máshol Európában nincs még egy olyan "szerzet", mint a magyar államberendezkedés, talán csak Lengyelországban.

Üzent a fiataloknak

Az önfényezésen és a visszatérő topikokon túl látványos volt, hogy Orbán olyan témákról is hosszan beszélt, amelyet a Fidesz szempontjából visszaesést jelentő önkormányzati választások után tematizálták a jobboldali közbeszédet.

Kedves fiatalok felkiáltással nyitotta meg gondolatait arról, hogy az elmúlt tíz évben felnőtt egy olyan generáció, amelyiknek már semmit sem mond, hogy mi volt 2010 előtt. Tavaly ősszel a kormánypárti holdudvarból sokan elmondták, hogy a párt kezdi elveszíteni a fiatalok, pontosabban a politikai térképre újonnan felnövők között már korántsem áll olyan jól a Fidesz, mint az idősebb korosztályokban.

Azzal, hogy Orbán elővette a témát, gyakorlatilag elismerte, hogy ő is látja a problémát, amivel komolyan foglalkozniuk kell. Aki sohasem látott medvét, nem is fél tőle, de jó ha tudjátok, hogy a medve nem játék - üzente Orbán a fiataloknak.

Tovább zöldült

Részben a fiatalok megszólításához kapcsolódva Orbán folytatta a januárban megkezdett utat, beszédének főattrakciója egy klímapolitikai bejelentés volt. Mondanivalójának azzal próbált nagyobb súlyt adni, hogy a klímaváltozásról nemcsak apaként, hanem a jövő generációért aggódó nagyapaként is beszélt.

Szembetűnő volt, hogy míg januári évindító sajtótájékoztatóján óvatosan fogalmazott a klímaváltozásról, akkor kétszer is kijelentette, hogy nem lehet baj, ha az ország szépen, nyugodtan alkalmazkodik a változó környezethez, most erősebben szavakat használt, kétszer is kijelentette, hogy klímaválság fenyeget.

Látványos az is, hogy Orbán a klímavédelmet felemelte a saját szintjére, ezzel üzenve a táborának és választóknak, hogy kiemelt témaként kezeli a klímaügyet. Erre utal az is, hogy nemcsak simán bejelentette a klímavédelmi akciótervet, már a csütörtöki Kormányinfón megkapta a felvezetést Gulyás Gergelytől, aki akkor még csak annyit mondott, hogy vasárnap nagy bejelentésre készül a miniszterelnök.

Más kérdés, hogy a klímavédelmi akcióterv valójában nem új, inkább korábbi elemek összefésülésének tűnik.

A napelemek kapacitásnövelését már lehet tudni, a faültetés is zajlik, és a Magyar Nemzeti Bank is bejelentette már a zöld kötvényprogramot. Igaz, ezek külön-külön lényegesen kisebb fényt kaptak a kormányzati politikában, míg Orbán nem fűzte egybe a klímavédelmi programmá.

Dolgozni a lebegésen

Orbán végül arról is beszélt, hogy sokan kérdezik tőle, mi lesz a Fidesz 2022-es választási stratégiája, mivel láthatóan az ellenzék már elkezdett készülődni. Utóbbi részeként például Dunaújvárosban most vasárnap olyan történik, ami még korábban nem: az összes parlamenti frakcióval rendelkező párt beállt egy jelölt mögé.

Orbán szerint messze van még 2022, korai lenne választási taktikáról beszélni, amivel nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy más felállásban vagy más stratégia mentén vágnak neki a következő választásnak, mint az eddigieknek.

Annyit azért megjegyzett Muhammad Alit idézve, hogy úgy kell lebegni, mint a pillangó és úgy kell szúrni, mint a méhecske. Orbán szerint a szúrási képességük már megvan, a lebegésen viszont még dolgozni kell, ami azt jelenti, hogy vannak olyan területek, amelyeken javulnia kell a Fidesznek, ha 2022-ben nyerni akar.

(Borítókép: Huszti István / Index)