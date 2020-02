A Rossmann is dolgozik a csomagolásmentes termékeket kínáló automaták hazai bevezetésén

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Már több mint 40 ezren írták alá azt a petíciót, ami azt kéri, hogy négy környékbeli ország után Magyarországon is vezesse be a DM és a Rossmann a mosó- és mosogatószert, illetve sampont és tusfürdőt kínáló utántöltő automatákat. A DM már korábban válaszolt kérdéseinkre, közölték, hogy a vállalaton belül egy munkacsoport már vizsgálja az utántöltő automaták kihelyezésének lehetőségét - ez a munkacsoport fogja meghatározni, hogy Magyarországon hol és hány üzletben tesztelik majd ezt a lehetőséget.

Időközben választ kaptunk a Rossmanntól is, Kadlok Nelli PR és ügyfélszolgálati csoportvezető közlése szerint Csehországban a cégük 10 Rossmann üzletben vezette be az utántöltő berendezéseket, és bár az első tapasztalatok pozitívak voltak, a vásárlói visszajelzéseket szeretnék beépíteni, mielőtt szélesebb körben is bevezetnék a csomagolásmentes termékeket kínáló automatákat.

A csehországi modell elég egyszerű: a vevők az első alkalommal 20 cseh koronáért (260 forintért) megvesznek egy üres flakont, amelynek vonalkódját a töltőautomata leolvassa, és a megfelelő termékkel tölti meg. A gép kinyomtatja a felhasználhatósági határidőt, amit a vásárló felragaszt a flakonra, a következő alkalomtól kezdve pedig már a kiürült flakonnal kell a boltba menni, és szimplán csak újra kell tölteni.

A berendezés népszerű, cseh kollégáink elégedettek az eladásokkal, az utántöltő automatákat használják, és egyre többen próbálják ki.

Mint Kadlok elmondta, az automatákból többen vesznek vegyiárut, mint kozmetikai termékeket, valószínűleg azért, mert a vásárlók szeretnek kipróbálni 1-1 új illatot, új hatóanyagot.

Az utántöltő magyarországi bevezetésén még a petíció előtt, jóval korábban elkezdtünk dolgozni beszállító partnereinkkel. Folyamatos az egyeztetés a gyakorlati megvalósításról és a termékválasztékról.

Kadlok Nelli szerint egyébként a cég sajátmárkás termékei közül több mint kétezer már mikroműanyagmentes, és egyre több termék csomagolása készül csaknem 100 százalékban újrahasznosított anyagból.