Vizsgálja az OLAF a magyar egészségügyi gigakartell ügyét

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, azaz az OLAF arról tájékoztatta Hadházy Ákos független parlamenti képviselőt, hogy vizsgálatot indított a 2015-ös magyar egészségügyi gigakartell ügyében, írja a 444.hu. A lap szerint az ügyben már a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is lefolytatott egy eljárást, és ugyan rekordméretű, 1,6 milliárd forintnyi bírságot szabott ki az érintett cégekre (köztük a Siemensre, a GE-re és a Philipsre) a kartell által elnyelt pénzhez képest ez elenyészően apró összeg.

Mint arról beszámoltunk, még 2015-ben óriási összeget, több tízmilliárd forintot adott az EU arra, hogy a magyar egészségügyben jobb gépekkel dolgozzanak. Itt főleg drágább diagnosztikai gépekre, CT-kre, MRI-kre, röntgenekre érdemes gondolni. Csakhogy egy kartell azonnal ráugrott, és megszervezte, hogy csak túlárazva vehessenek ilyesmit a kórházak, előre leosztott lapok szerint.

Az ügyet viszont valaki feldobhatta GVH-nál, mert 2016-ban elkezdtek vizsgálódni. Kimentek razziázni, le is foglaltak egy rakat bizonyítékot, úgy tűnt, hogy sínen van az eljárás, aztán sokáig nem történt igazán semmi kívülről látható. Végül több mint három évvel a vizsgálat kezdete után meglepő eredménnyel zárult az egész:

AKIKET KORÁBBAN PONT A KARTELL FŐSZERVEZŐINEK GYANÍTOTT A GVH, AZOK NEM LETTEK MEGBÜNTETVE, ÉS A BÍRSÁGOK IS ÉRDEKESEN ALAKULTAK.

A 444.hu szerint a GVH két embert gyanított a kartell középpontjában, az egyikük, Maróth Gáspár, Orbán Viktor miniszterelnök magas rangú tanácsadója volt, jelenleg pedig kormánybiztos. A másik a korábban ipari kémkedésért is elítélt Harmat Sándor volt, aki szintén közeli kapcsolatban állt több, korábban befolyásos fideszes politikussal is.

Maróthot tisztázták, az érintett cégek pedig pár százmilliós bírságokkal megúszták az ügyet, miközben a 444 iparági forrásai szerint a pályázaton akár. 6,5 milliárd forintnyi EU-s pénz is vándorolhatott illegálisan magánzsebekbe. Az ügyben jelenleg a magyar rendőrség is nyomoz, de nem tudni, mi lesz a nyomozás vége. Hadházy Ákos a 444-nek azt mondta, ő nem bízná az ügyet a magyar rendőrségre, ezért is kereste meg az OLAF-ot, és ezért tesz majd bejelentést Németországban is.