Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Még 2015-ben óriási összeget, több tízmilliárd forintot adott az EU arra, hogy a magyar egészségügyben jobb gépekkel dolgozzanak. Itt főleg drágább diagnosztikai gépekre, CT-kre, MRI-kre, röntgenekre érdemes gondolni. Csakhogy egy kartell azonnal ráugrott, és megszervezte, hogy csak túlárazva vehessenek ilyesmit a kórházak, előre leosztott lapok szerint.

Az ügyet viszont valaki feldobhatta GVH-nál, mert 2016-ban elkezdtek vizsgálódni. Kimentek razziázni, le is foglaltak egy rakat bizonyítékot, úgy tűnt, hogy sínen van az eljárás, aztán sokáig nem történt igazán semmi kívülről látható. Végül, több mint három évvel a vizsgálat kezdete után meglepő eredménnyel zárult az egész:

Akiket korábban pont a kartell főszervezőinek gyanított a GVH , azok nem lettek megbüntetve, és a bírságok is érdekesen alakultak.

A 444.hu korábbi alapos cikke és a GVH határozata alapján érdemes végigvenni, hogy mi történhetett.

A GVH mostani ítélete szerint 2015 januárjától elkezdett szervezkedni legalább egy nem megnevezett személy. Azzal ment oda nagy értékű diagnosztikai eszközök gyártóihoz és forgalmazóihoz, hogy

aminek ő a "koordinátora" vagy ő "felel a zavartalan lebonyolításért", az egyik érintett cégnek még egy megbízólevelet is mutatott, ami szerint az egészségügyi államtitkárság jelölte ki őt ilyen szerepre.

A GVH korábbi végzése szerint eredetileg arra gyanakodtak, hogy "a Chemium Kft. részéről eljáró Harmat Sándor és a VMD Zrt. részéről eljáró dr. Maróth Gáspár közreműködése és koordinálása mellett" valósult meg a durva stiklisorozat.

A GVH eljárásának elindulása után a kormányközeli Magyar Idők írt egy fura cikket arról, hogy Harmat Sándor próbált 2015-ben kormánykapcsolataira hivatkozva uniós pénzeket koordinálni az egészségügyben. De azt sugallták, hogy ezek a magas szintű kormánykapcsolatok nem, vagy már nem léteznek nála. (Harmat Sándor leginkább arról ismert, hogy ő volt az egyik első ember Magyarországon, akit ipari kémkedés miatt elítéltek.)

A titkos és félig-meddig informális állami koordinátor megkereste a CT-ket, MRI-ket, röntgeneket gyártó cégeket, hogy úgy osszák el a majdani megrendeléseket, hogy minden érintett piaci szereplőnek jó legyen, és a lehető legtöbb pénzt tudják lehívni.

Itt ebben az esetben három fő gyártóról beszélünk

A GVH szerint teljesen kamu volt bármilyen koordinátori szerep, de ezt valahogy minden érintett cég mégis végig teljesen elhitte. Például azért, mert pontos, belsős információk érkeztel tőle a pályázat során.

A másik feltételezett koordinálóról még komolyabban sejthetjük, hogy Maróth Gáspárról lehetett szó, hiszen ez a szereplő a VMD vezérigazgatójaként szerepel a leírásban. Maróth Gáspár több kormányzati pozíciót is betöltött, az első Fidesz kormány idején pedig Orbán Viktor tanácsadója volt, édesapja, Maróth Miklós orientalista pedig a volt akadémiai kutatóintézeti hálózat frissen kinevezett vezetője, aki jó kapcsolatban van a miniszterelnökkel.

Róla még lesz később szó, egyelőre legyen elég annyi, hogy nála nem látta bizonyítottnak a GVH, hogy tényleg koordinált volna, csak néhány piaci szereplő hihette ezt, plusz segíthetett "felmérni az igényeket", emellett intenzív kapcsolatban volt a fő koordinátorral.

Az ötlet annyi volt, hogy összehangoltan menjenek majd a kiírandó uniós közbeszerzésekre,

előre legyen titokban leosztva, hogy melyik kórház milyen gépet kapjon mennyiért. Már csak azért is, mert megtudták előre, hogy nagyon rövid lesz a pénzosztási időszak, azalatt kell kisajtolni belőle a legtöbbet.

A három nagy gyártó nem akart közvetlenül szállítani a kórházaknak, inkább megadták, hogy mely szállítóik hol fognak nyerni. A Siemens és a Phillips egyébként csak egy szállítót választott ki erre a műveletre, a GE főként egyet. Ehhez értelemszerűen bevonták a potenciálisan érintett kórházakat vagy egyenesen a radiológus főorvosaikat is. Akár azt is állítva, hogy ha nincsenek benne a buliban, akkor lehet, hogy egyáltalán nem lesz új gépük.

A gyártók, a szállítók és kórházak külön közös táblázatokban vezették azt is, hogy ki hol ad be érvénytelen ajánlatot.

2015 közepén meg is jelent az óriási uniós pályázat (KEOP), amivel rengeteg új diagnosztikai eszközre pályázhattak a magyar kórházak. Eleinte 9 milliárd forintról volt szó, de augusztusban a vallomások szerint már lehetett tudni, hogy a korábbi elszúrt uniós programjaink miatt ide fognak átcsoportosítani rengeteg, korábban máshova szánt pénzt is. 2015 végéig tartott program, végül nagyjából 40 milliárd forint folyt ki ebben a programban.

Ha igazak a 444 piaci információi, 20 százalékot kellett visszaosztani ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a tuti kartellbe, így ennyire felül kellett árazni a gépeket ahhoz, hogy a cégnek is legyen haszna rajta.

A kórházaknak pedig lényegében mindegy volt, hiszen uniós pénzből tejeltek a bűnszervezetnek.

A Siemens a leírás szerint némi előnyben lehetett, mert több szereplő is hivatkozott arra, hogy az állam előzetesen adott bizonyos iránymutatásokat a kórházaknak, ezek voltak a bizonyos "Gyemszi irányelvek".

Ezek véletlenül pont a Siemens gépeire lettek volna specifikálva, de egyes vallomások szerint a Siemens belement, hogy ne főleg ők nyerjenek. Eszerint a cég feltehetően azért fogadta el a specifikációk megnyitását a többi gyártó javára, mert "belátta, hogy csak így biztosítható a KEOP tenderek rövid időn belüli, zökkenőmentes lebonyolítása."

De a pályázat kifosztása közben is akadtak gondok, a GVH által bizonyítékként lefoglalt emailek, táblázatok, határidőnaplók vagy épp a vallomások alapján állandóan kommunikálni kellett egymással.

A Premier Med, a GE fő szállítója például egyszer kiakadt azon, hogy valaki mintha mégis ráment volna valamelyik előre leosztott pályázatra:

Ha a leadott speckok mar ket honapja is megfeleltek es mult heten is rendben voltak, akkor most miert kell megvaltoztatni egy nappal a leadas elott? Biztos nyomja valaki a Siemenst, de a problema az, hogy nem a nagyok kozul fog valaki jelentkezni, hanem valamelyik kicsi fogja elvinni nyomott aron.”