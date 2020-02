Megtartják a budapesti Utazás kiállítást, Olaszország és Eger a díszvendégek

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az előzetes terveknek megfelelően megtartják a budapesti Utazási kiállítást és a Budapest Boat Show-t most csütörtök és vasárnap között, a két díszvendég pedig Olaszország és Eger. A szervezők szerint nincs olyan ok, amiért miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni, írja a HVG.

Az erről szóló közleményben a Hungexpo azt írja,

nincsen olyan ok, mely korlátozná a kiállítások, rendezvények tartását Magyarországon, ahogy nincsenek beutazási korlátozások egyetlen országgal szemben sem, amelyik megjelenik az Utazás kiállításon.

A két díszvendég pedig

A szervezők azt ígérik, fokozott higiéniai és takarítási intézkedéseket vezetnek majd be.