Ha Portikot nem ítélik el a folyamatban lévő ügyeiben, akkor 8 év múlva szabadulhat

Akár már nyolc év múlva szabadulhat az eddig az Aranykéz utcai merénylet és a Prisztás József meggyilkolása miatt már jogerősen elítélt Portik Tamás, ha csak nem ítélik el újabb bűncselekmények miatt. Márpedig ez utóbbinak elég nagy az esélye, mivel Portik ellen jelenleg két büntetőper is zajlik a bíróságokon:

az egyik a Fenyő János elleni gyilkossági ügy, amelyben Gyárfás Tamás mellett ő is vádlott;

a másik egy olyan, 1996. november 13-án elkövetett merényletkísérlet, amelyben a célpont egy fogathajtó, L. Csaba volt, de túlélte a támadást.

Utóbbi ügyben ma hallgatta meg a bíróság a sértettet, L. Csabát, aki elmondta: évek óta tudja, hogy Portik állt az ellene elkövetett merényletkísérlet mögött.

L. Csaba jó barátja volt az 1996-ban lelőtt Prisztás Józsefnek. Miután Prisztást lelőtték, L. Csabát is kihallgatták tanúként a rendőrök. A fogathajtó a kihallgatása után a folyosón rendőröknek azt mondta, szerinte Portik állhat a gyilkosság mögött, mert neki van elszámolási vitája Prisztásnak. Nem sokkal később L-re rálőttek. A fogathajtó később megtudta, hogy Portik és köre emiatt később vamzernek, azaz besúgónak tartotta őt és ezt is híresztelték róla. Ennek tulajdonítja L., hogy nem sokkal Prisztás kivégzése után őt is meg akarták ölni.

Egyébként nem csak ő állítja azt, hogy a támadás mögött Portik áll, hanem Radnai László is, aki az egyik koronatanú azoknak a leszámolásos ügyeknek, amelyeket Portikhoz kötnek. Radnai szerint az L. Csaba elleni ügyben már jogerősen elítélt Tanyi György elmondta neki, hogy Portik megbízásából lőttek rá a fogathajtóra.