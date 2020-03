A belvárosba költözhet az egész Pázmány

Új, józsefvárosi (Palotanagyed) épületeket kap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) az államtól, cserébe az állam pedig ingyen megkapja az egyetem piliscsabai kampuszát, derül ki a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatból.

A javaslat indoklásában az áll, hogy a Pázmány jelenleg több képzési helyszínen végzi oktatási és kutatási tevékenységét: Budapesten, Piliscsabán és Esztergomban, és "a földrajzi széttagoltság hátrányos hatással van PPKE egyes fakultásainak működésére, ami – figyelemmel a PPKE súlyára - indokolja az egységes elhelyezést."

Mintha az előterjesztő is érezné, hogy az egyház és az állam szétválasztásának elvét súrolná az ügylet, az indoklásban ki is térnek arra, hogy ez a különvált működés "értelemszerűen nem zárja ki azt, hogy az állam anyagi eszközökkel is támogassa az egyházak működését, sőt az alaptörvény értelmében az állam az együttműködésben részt vevő bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel sajátos jogosultságokat biztosít."