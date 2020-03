Fokozottan takarítják a BKV járatait, zajlik a járványfelkészülés a fővárosban

Vállalataink felkészültek, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. saját operatív törzset működtet. Bár a gyógyvizek elpusztítják a vírust, soron kívüli fertőtlenítés zajlik a Széchenyiben és a munkatársak is kellő tájékoztatást kapnak. Mindenben a tiszti főorvos iránymutatásai alapján, a kormányzati operatív törzzsel együttműködve járunk el. Tesszük, ami a dolgunk

– írta Facebook-oldalán a főpolgármester még csütörtökön reggel. Karácsony Gergely posztján túl azonban egyelőre az operatív törzs, sőt, Orbán Viktor és Kásler Miklós tájékoztatójából sem egyértelmű, hogy mi a teendő a fővárosban, miután megjelent a vírus, egyelőre egyedi megbetegedésekkel. A Főpolgármesteri Hivatal idevágó kérdésünkre egyértelművé tette, a fővárosnak a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekben nincs önálló jogköre:

Munkacsoportunk feladata a hivatal és a fővárosi cégekkel és intézményekkel kapcsolatos intézkedések koordinálása a Kormányzati Operatív Törzs iránymutatásainak megfelelően, az általa nyújtott információk alapján

– írták, hozzátéve, a központi döntéseknek eleget tesznek, gondoskodnak az intézkedések végrehajtásáról. A kerületek és a főváros között is folyamatos a koordináció, fogalmaztak, és arról is érkeztek hírek csütörtökön, hogy több fővárosi kerületben is operatív törzsek is alakultak. Forrásaink szerint a cél az, hogy Budapesten ne alakulhasson ki kisközösségi járványgóc, és hogy ne állhassanak le a közszolgáltatások. Emiatt a főpolgármester utasította az illetékes fővárosi cégeket, hogy készüljenek fel és mindenben működjenek együtt az állami szervekkel.

A koronavírus elleni védekezéssel foglalkozó fővárosi operatív törzs múlt pénteken alakult meg, Tüttő Kata vezeti, tagja - a feladatkörében érintett - Dorosz Dávid és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesek is, valamint Havasi Gábor, a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi tanácsnoka, László Imre XI. kerületi polgármester mint a Fővárosi Közgyűlés orvos tagja, valamint a testület titkára, Számadó Tamás főjegyző. Csütörtökön üléseztek is.

Amíg a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős országos operatív törzs nem kéri, a főváros nem halasztja el, nem mondja le a nagyobb rendezvényeket

– jelentette be a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes. Az MTI által idézett Tüttő Kata egy más témában tartott sajtótájékoztatója után számolt be a fővárosi operatív törzs üléséről, és ismét hangsúlyozta: a fővárosi operatív törzsnek egészségügyi feladatai és hatásköre sincs arra, hogy a koronavírussal kapcsolatban intézkedjen. Hozzátette: a szervezet feladata a fővárosi közszolgáltatások biztosítása, ezért is kérték a fővárosi cégektől, hogy vizsgálják át az üzletmenet-folytonossági, azaz a pandémiás terveiket és folyamatosan tájékoztassák dolgozóikat. A vezérigazgatók hatáskörébe tartozik a szükséges járványügyi intézkedések meghozatala, tette hozzá.

Tüttő szerint a járvány kezelésében a legfontosabb, hogy mindenki fegyelmezetten járjon el, a Fővárosi Önkormányzat is így tesz, azaz nem hoz felesleges, pánikra okot adó döntést.

Éppen ezért Budapesten csak akkor halasztják el a rendezvényeket, ha az országos operatív törzs ezt kéri, tette hozzá. Arról már beszámoltunk, hogy Orbán Viktor az országos operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, legkésőbb keddig döntenek arról, lemondják-e a járványmegelőzés érdekében a központi március 15-i tömegrendezvényt.

A Városháza az Indexet arról tájékoztatta, ők is folyamatosan nyomon követik az eseményeket, és meghozzák a szükséges intézkedéseket. De addig is a fővárosi cégek közül a nagy közszolgáltatók, így a Fővárosi Vízművek, a Föri, azaz a rendészeti igazgatóság, és az FKF Nonprofit Zrt. vezetősége is döntött arról, hogy a cégek ügyfélfogadó helyiségeiben és egyéb közösségi helyein higiéniás intézkedéseket vezetnek be, valamint a dolgozók fokozott egészségvédelmével kívánják biztosítani a munkavégzés fenntarthatóságát egy járvány esetén is.

A BKV eközben szintén a dolgozói állomány egészségmegőrzésére koncentrál, emellett a Városháza közlése szerint

a BKV járművei, egyéb felületei folyamatosan takarítva, fertőtlenítve vannak, és a közlekedési vállalat felületein is zajlik a Főpolgármesteri Hivatal Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató kampánya az utasoknak.

"A BKV-n belül – illeszkedve a nemzeti, illetve a fővárosi pandémiás tervhez – akcióterv készül, amely tartalmazza a szükséges óvintézkedéseket, a védelmi intézkedéseket, a takarítási rendet. Tartalmazza továbbá többek között a megfelelő fertőtlenítőszerek beszerzését és elosztását, a tájékoztatók kihelyezését, védőmaszkok beszerzését és kiosztását, valamint azt, hogy megbetegedés gyanújának esetén milyen munkarendben kell vagy lehet dolgozni", írták még.

Arról már beszámoltunk, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója milyen rendkívüli intézkedéseket rendelt el valamennyi fürdő üzemeltetésénél. De a szintén nagy látogatottságú Fővárosi Állat- és Növénykerttel kapcsolatban is azt közölte a Városháza, hogy annak vezetése felkészült az üzemszerű működést befolyásoló váratlan helyzetekre, ehhez létező szabályzatok és forgatókönyvek állnak rendelkezésre, amelyeket most felülvizsgáltak és a koronavírus fenyegetése miatt aktualizáltak. "Az Állatkert vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetjelentéseket, továbbá külföldi szakmai kapcsolatait felhasználva is tájékozódik, így felkészült az állatkerti látogatók és a dolgozók tájékoztatására, illetve az állatokról való gondoskodás zavartalanságának biztosítására is", írták.