Rendőr felügyeli a Szent Lászlóban elkülönített iráni állampolgárokat

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője, Schanda Tamás miniszterhelyettes és Menczer Tamás államtitkár tartott vasárnap kora délután sajtótájékoztatót a koronavírussal kapcsolatban.

Újabb javaslatokat tesz, intézkedéseket hozott az Operatív Törzs a járvány megfékezésének érdekében, mondta el Lakatos Tibor:

Magyarországon jelenleg 7 beteg van, 5 külföldi és 2 magyar állampolgár.

Minden egyes fertőzött beteg esetén zajlik a járványügyi eljárás és a kontaktkutatás, próbálják felderíteni, hogy merre jártak és kikkel találkoztak.

Rendőri intézkedésre is szükség volt, a nyolcadik kerületben két iráni személlyel szemben, akik nem voltak hajlandóak alávetni magukat a karanténnak.

A Szent László kórházban rendőri jelenlétet kellett alkalmazni, ugyanis attól félnek, hogy az irániak bántalmazhatják a kórház személyzetét. Valamint az idegenrendészetet is kihívták, akik azzal fenyegették meg a két iránit, hogy kockáztatják a magyarországi tartózkodásukat.

Felkérték a koronavírusos esetek számának emelkedése miatt az egészségügyi dolgozókat, hogy halasszák későbbre a külföldi utazásaikat, a saját biztonságuk és az ellátás biztonsága érdekében.

A kórházakban és az idősek otthonaiban látogatási tilalmat szeretne bevezetni az operatív törzs, valamint arra kérik az iskolákat, hogy halasszák el az osztálykirándulásokat.

Lakatos Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus elleni harc állami feladat, és nem szeretnék ha az önkormányzatok folytatnák az önálló akciókat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ megemelte azon munkatársak számát, akik az e-mailben vagy telefonon érkező kérdésekre választ ad.

Schanda Tamás miniszterhelyettes arról beszélt, hogy:

Szigorú fegyelemre van szükség a felsőoktatási intézményekben.

Súlyos következményekkel kell szembenéznie azoknak, akik nem működnek együtt a hatóságokkal.

A kormány és a hatóságok minden szakterületen teszik a dolgokat, de az egyes emberek felelősségteljes magatartása elengedhetetlen a vírus megfékezéséhez.

Folyamatosan ellenőrzik, hogy senki se tudjon nyerészkedni a veszélyhelyzeten. Szűrik azokat a kereskedőket, akik extraprofitra akarnak szert tenni, vagy silány árúval tévesztik meg a vevőket. Soron kívüli ellenőrzéseket tartanak, ahol hirtelen áremeléseket vizsgálnak.

Menczer Tamás államtitkár elmondta, hogy:

A koronavírus elsősorban az idősekre veszélyes, tehát nagyon kell vigyáznunk az idős szeretteinkre, barátainkra.

A magyar kormány intézkedései soha nem egy másik ország ellen irányulnak, vagy magyar polgárok ellen, a kormány mindig valamiért hoz intézkedéseket, jelen esetben a biztonságért.

Pánikra nincs ok.

Akik külföldre utaznak készüljenek fel, hogy adott esetben bárhol karantént vezethetnek be. Ezért fontos, hogy mindenki tájékozódjon a konzuli regisztrációról, aki külföldre utazik, így tudnak a leggyorsabban segíteni. (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/)

Szijjártó Péter utasításának megfelelően a Külügyminisztérium egész éjszaka követte az olaszországi eseményeket. Értelmezésük szerint az újabb korlátozások nem karantént jelentenek, tehát nincs teljes lezárás, csak javasolják, hogy akinek nyomós oka van, ne utazzon ki-be ezekből a régiókból. (A külföldi lapok

Budapest és Debrecen hétfő nulla órától nem fogad Milánóból és 100 kilométeres körzetéből repülőjáratokat, és Trevisoból.

A világ négy országában hét magyar van karanténban, közülük egy fertőzött. Egy másik magyart vizsgáltak Abu-Dzabi, de az ő tesztje negatív lett.

A Costa Fortuna óceánjáró fedélzetén 4 magyar utas és 8 magyar tagja van a személyzetben, március 12-én kiköthet Szingapúrnál, egyelőre nincs hír a vírusról a hajón.

Magyarország lezárta a hanoi nagykövetségét Vietnámban, miután közel a nagykövetséghez fertőzést fedeztek fel.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy:

A hatodik eset is a SOTE diákja, és ismerte az első iráni beteget.

A hetedik fertőzött a fertőzött brit állampolgár felesége, magyar állampolgár.

Az iráni egyetemista vonatkozásában megtörtént a kontaktkutatás, valamennyi kontaktja megfigyelés alatt van.

A fertőzöttek állapota kielégítő, kivéve az idős, férfit, aki gyengélkedik, intenzív osztályon van. Az állapota a meglévő betegségei és életkora folytán rossz.

54-en vannak jelenleg karanténban.

Arra a kérdésre, hogy más tömegrendezvények elmaradhatnak-e Lakatos elmondta, hogy az operatív törzs csak javaslatot fogalmazhat meg. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy megtartja-e a rendezvényt. Ugyanez vonatkozik a felsőoktatási intézmények rendezvényeire. Arra a kérdésre, hogy kell-e az operatív törzzsel egyeztetni azoknak, akik rendezvényeket akarnak szervezni, Lakatos azt mondta jelenleg nincs ilyen kérés. De általában javasolják a tömegrendezvényke elhalasztását, folyamatban van a sporteseményekkel kapcsolatos szakmai munka, hogy eldöntsék milyen intézkedések szükségesek. Olyan ajánlást nem fogalmaztak meg, hogy koncerteket ne tartsanak meg.

Arra a kérdésre, hogy a fertőzött iráni csoporttársait tényleg egy szobába helyezték-e el Lakatos azt mondta, hogy a fertőzötteket soha nem teszik egy szobába a fertőzött betegekkel, csak a megfigyelés alatt állók kerülnek közös szobába. Szerint ez nem baj, hiszen akik otthoni karanténban vannak, azok is találkoznak más emberekkel.

Az Index arra a kérdésére, hogy ha az egyik diák tesztje pozitív lett, akkor nincs-e meg a veszélye hogy a megfigyelés közben fertőződnek meg. Müller Cecília erre azt mondta, hogy a betegeket cohors izolációban egy helyen helyezhetik el. Akik megfigyelés alatt állnak, rájuk az a szabály vonatkozik, ha nagyon nagy számú megbetegedés van, az az ideális, ha kisebb csoportokra bontják a megfigyelteket. Így ha valaki pozitívvá válik, azt könnyen ki lehet emelni, és csak páran kerülnek kapcsolatba a beteggel. Müller szerint az nem igaz, hogy nem azért nem egyesével vannak elhelyezve a megfigyeltek mert nincs hely, hanem szerinte azért, mert erre nincs szükség. "Az a lényeg, hogy a beteg és a megfigyelt legyen külön egymástól." – mondta Müller.

Az idős férfi kapcsán, akinek a fia azt állítja, hogy hazaküldték a Szent László kórházban, hogy ha ott járt, és volt tünete, akkor "annak megfelelően kezelték." Ő Müller szerint "ő talán már Brazíliában van."

Lakatos azt is elmondta, hogy csak azokat teszik össze, akik amúgy is ismerik egymást. Arra az állításra, hogy az iráni diák társai önként jelentkeztek a Szent Lászlóban, és hazaküldték őket, majd később hajnalban mégis bevitték őket, Lakatos azt mondta, nincs információja. Müller szerint ha a kontaktok közül valaki beteggé válik, akkor az ő kontaktjait vizsgálják. De, hogy "kik mentek be, milyen indokkal a Szent László kórházba, nem tudom" – mondta Müller.

Menczer Tamás elmondta, hogy egy magyar kamionsofőr van jelenleg karanténban Olaszországban, de tegnap hozott döntéssel szerinte nem korlátozták a turisták vagy áruk mozgását.

Arra a kérdésre, hogy ha egy lakóközösségből karanténba visznek valaki, vagy otthoni karanténban van valaki egy társasházban, mit kell tennie a lakóközösségnek, Müller azt mondta, hogy jelenleg nincs otthoni karantén Magyarországon, csak önként vállalt. "A koronavírus és mindenféle kórokozó tekintetében a közös helységek gyakori és alapos takarítását. Liftgombok, kilincsek, villanykapcsolók, mellékhelységek takarítását javasoljuk a közösségi terekben. Soha ne felejtsük el a kézmosás fontosságát."

(Borítókép: Szent László Kórház. Fotó: Róka László / MTI)