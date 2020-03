Lefújták a NAT-elleni tüntetést is a koronavírus miatt

Későbbre halasztják a március 15-re tervezett, Nemzeti alaptanterv bevezetése elleni tüntetést a koronavírus miatt, írják a szervezők közleményükben.

Mint írják, értesültek a hatóságok ajánlásairól, és arról is, hogy a kormány és az Fővárosi Önkormányzat is lefújta a tervezett programokat, így ők is hasonlóképp döntöttek.

A tüntetésünkön várható magas létszámra való tekintettel, a résztvevők egészsége iránt érzett felelősségből a NAT bevezetése ellen, a 21. századi oktatásért szervezett tüntetésünket későbbi időpontra halasztjuk. Mivel jelenleg még nem látható előre pontosan a járvány lecsengése, ezért pontos időpontot csak a későbbiekben tudunk kijelölni a tüntetés megtartására

– írják.

Addig is viszont civil-, szakmai-, és szakszervezettel egyeztetve jogi, szimbolikus és nyomásgyakorló lépésekre, valamint online kampányra is készülnek.

Szombaton a kormány fogadta el az operatív törzs ajánlását, és mondta le a március 15-ére tervezett központi ünnepséget biztonsági okokból.

A koronavírus magyarországi terjedése miatt az ellenzéki pártok is lemondták az ünnepi megemlékezésüket. A DK, a Momentum, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Liberálisok a héten jelentették be, hogy „Hol a szabadság, ott van a haza!” címmel közös március 15-i megemlékezést tartanak, azonban közleményükben azt írták: az érdeklődők egészségének védelme érdekében közösen úgy döntöttek, nem tartják meg a rendezvényt. Ezután a Fővárosi Önkormányzat is lefújta saját programját.