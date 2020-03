Római magyar nagykövetség: Aki teheti, hagyja el Olaszországot

A lehető leghamarabb hagyják el az országot – kéri a Facebookra kitett közleményében az Olaszországban tartózkodó magyarokat a római magyar nagykövetség.

A konzulátus a hazajutás megszervezésében is segít a magyaroknak, gyakoriak ugyanis a járattörlések. A hatóságok az autópályák közlekedését is ellenőrzik, aki hazafele utazik, azt továbbengedik, minden más úti cél esetében azonban igazolni kell az utazás célját a személyautóknak és a fuvarozóknak is. Ellenkező esetben pénzbüntetésre és elzárásra is lehetősége van a hatóságoknak.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök hétfő este jelentette be, hogy egész Olaszországra kiterjesztik a legszigorúbb járványügyi korlátozásokat, miután csak hétfőn 1800 új megbetegedést és 100 halálos áldozatot okozott az egyre terjedő koronavírus-járvány.