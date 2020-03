Szúrópróbaszerűen kérdezik a rendőrök a bejövőket Hegyeshalomnál

Cikkünk folyamatosan frissül.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerda délutáni sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a kormány a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet rendelt el. Ennek egyik eleme az, hogy a szlovén és az osztrák határon visszaállítják a határellenőrzést. Nem léphet be Magyarország területére vonat, autóbusz és repülő Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Ezekből az országokból senki nem léphet be Magyarországra, csak, ha magyar állampolgárokról van szó.

A határellenőrzés során akinél koronavírus gyanúját állapítják meg, karanténba kerül. Akiknél fertőzés gyanúja nem merül fel, úgynevezett hatósági házi karanténba kerülnek, vagyis nekik otthoni karantént rendelnek el két hétre, például sem boltba, sem gyógyszertárba nem mehetnek le. A rendőrség ellenőrzi ennek a betartását. Szankciókkal sújtják a valótlan nyilatkozatokat tevőket, és azokat is, akik megszegik a karantént.

Csütörtökön elmentünk az osztrák-magyar határhoz, hogy megnézzük, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Dél tájban Hegyeshalom belépő oldalán azt tapasztaltuk, hogy nagyjából 10 rendőr maszkban egyesével megállítja az autókat és elkérik az iratokat. Szúrópróbaszerűen megkérdezik, melyik országból jöttek, milyen nemzetiségűek, illetve mi az úticéljuk. Azt nem látni, hogy a hétköznapi autósokat hőmérőznének, viszont a kamionokat külön sorban ellenőrzik, és két sofőröknél láttuk, ahogy félreállítják őket egy egészségügyi sátorhoz, és megmérték a testhőmérsékletüket. Olyat sem látni, hogy valakinek hivatalos papírt adtak volna arra, hogy vonuljon házi karanténba.

A határ után van egy étterem, ahol a tulajdonos azt mondta, hogy ő már látja a koronavírus hatását, az elmúlt 15 napban 25 százalékkal csökkent a forgalma, de bízik benne, hogy ennyinél megáll. Mint mondta, ők is nagyobb hangsúlyt fektetnek a fertőtlenítésre az étteremben.

Befelé nem látni a végét az autósornak, de gyorsan megy az átengedés. A Google térkép forgalmi adatai szerint nagyjából 2 km-es a kocsisor, a rendőrség saját határinfós közlése szerint negyedórán belül van a várakozási idő.

