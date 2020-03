Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány

Cikkünk folyamatosan frissül.

Rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött szerdai ülésén a kormány. Ezt az operatív törzs sajtótájékoztatóján jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azt mondta: „azok a döntések, amiket a kormány meghozott, bizonyos tekintetben példátlanok a rendszerváltás óta eltelt harminc év történetében”: egyedi megbetegedések vannak, csoportos megbetegedések, gócok is kialakulhatnak, de Magyarországon még nincs ilyen, valamint tömegessé is válhat.

A kormány szakemberekkel folytatott megbeszéléseket, uniós országokkal is, minden lépést egyeztetnek, különösen Szlovéniával és Ausztriával. Ahhoz ugyanis, hogy Olaszországból terjedő fertőzést akadályozni tudják, ezzel a két országgal kell együtt dolgozni.

A következő órákban és napokban kormányrendeletek fognak megjelenni, amik egyértelműen tisztázzák majd a helyzetet Gulyás szerint.

A legfontosabb intézkedések:

beutazási tilalom lesz Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból, kivéve, ha magyarokról van szó, nekik karantént rendelnek el;

a szlovén, osztrák határokon is szigorítások lesznek, repülőket, vonatok és buszok járatokat leállítják szerda éjféltől;

szankciókat kapnak a valótlan nyilatkozatokat tevők, és azok is, akik megszegik a karantént;

egyetemi oktatás csak távoktatásként történhet.

100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják; ez munkahelyekre nem vonatkozik;

felfüggesztik a Határtalanul programot;

a külföldi kirándulásokat is a diákoknak megtiltják.

Gulyás szerint a betegség gyerekeknél nem jellemző, így nem indokolt az iskolák bezárása.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek. Ez a helyzet hetekig, hónapokig eltarthat, lesznek gazdasági károk, de első az emberek egészsége Gulyás szerint.

Újságírói kérdésre Gulyás azt mondta, aki az elmúlt napokban elutazott, "nem nevezhető legfelelősebb magatartásnak", de a külképviseletek összesítik majd az ottaniakat, és egyeztetnek a kormánnyal, hogy mi legyen velük. A vegyes házasságoknál speciális szabályokat is hozhatnak, de egyelőre csak magyar állampolgárok jöhetnek be Magyarországra.

Gulyás Gergely már szerda reggel, a kormányülés előtt arról beszélt a köztévének: rendkívüli intézkedéseket fogadhat el a kormány.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján már elhangzott, hogy az ország most érkezett el ahhoz az esetszámhoz, hogy el kell gondolkodni korlátozó intézkedéseken. Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője akkor azonban még csak azt mondta, azt javasolják a kormánynak, hogy a zárt helyen tartott sportrendezvényeket ne tartsák meg.

A koronavírus terjedése

Magyarországon március 4-én igazolták először az új koronavírus jelenlétét két itt tanuló iráni egyetemista szervezetében. Azóta 13-ra emelkedett a fertőzöttek száma, és 69-en kerültek karanténba, a mintavételek száma hatszáz fölött van.

A fertőzöttek nagy részének enyhe tüneteik vannak, egy 70 éves, súlyos alapbetegségben szenvedő beteg állapota viszont kritikus. A kormány már korábban lemondta a március 15-i központi ünnepséget, és azt a legtöbb megyeszékhelyen sem tartják meg.

Kína után az európai országok között Olaszország északi részén a legsúlyosabb a helyzet, ahol több mint tízezer fertőzött van és már 600-nál többen haltak meg. Először csak az érintett régiókban rendeltek el szigorú karantént, ahol az összes iskolát bezárták. Hétfőn az olasz kormány bejelentette: az egész országot lezárják. A tömegközlekedés működik, munkába járni lehet, de tilos lesz minden nyilvános esemény, bezárnak a mozik, konditermek, diszkók, el kell halasztani a temetéseket, esküvőket, és elmarad minden sportrendezvény.

Több ország hozott már hasonló lépéseket

Nemrég Románia operatív törzse is úgy döntött, hogy március 11. és 22. között bezárnak minden iskolát az egyetemek kivételével. Hasonló lépést tett Szlovákiában Pozsony főpolgármestere, Matúš Vallo is. Korábban Ukrajnában is bejelentettek iskolabezárásokat a járvány miatt.

Csehországban kedden döntötték el, hogy az összes általános és középiskolában szerdától tanítási szünet lesz (a rendelkezés nem terjed ki az egyetemekre). Ezenkívül a koronavírusra válaszul hozott rendkívüli intézkedések keretében betiltanak minden 100 főnél nagyobb rendezvényt. Lengyelországban szintén szünetel a tanítás két hétig, bezárnak a moldovai iskolák is.

Van-e ennek értelme?

Van. Ebben a cikkünkben arról olvashat, hogy egy vezető közgazdasági lapban megjelent tanulmány szerint Franciaországban 20-30 százalékkal csökken az influenzafertőzések száma a szokásos iskolai szünetek után. Vasúti sztrájkok idején szintén lassabb terjednek a vírusok. Modellszimulációk szerint az egyszerű influenza esetén nem, de koronavírus-járvány esetén mindenképp megéri bezárni az iskolákat, mert az új vírus esetén egy nagyságrenddel magasabb a várható halálozás – főképp a krónikus betegségekben szenvedők, a legyengült immunrendszerűek, és a 60 év fölöttiek, különösen a 80 évnél idősebbek körében.

(Borítókép: Bezárt genovai iskola 2020. március 5-én. A tüdőgyulladást okozó új koronavírus járványának terjedése elleni védekezésképpen március 5-től minden oktatási intézmény működését felfüggesztették Olaszországban MTI/EPA/ANSA/Luca Zennaro )