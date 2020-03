Nem zárják be a ferihegyi repteret, de útlevél-ellenőrzés után csak magyarok léphetnek be, és kizárólag a 2B Terminál üzemel, írja az MTI. A Budapest Airport azt közölte az MTI-vel, hogy külföldiek és magyarok továbbra is elutazhatnak, illetve – ahogy azt a hétfői tájékoztatón is elmondták – családok együtt utazása esetén, ha legalább az egyik fél magyar állampolgár, akkor nem magyar közeli hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) is beléphet Magyarországra.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Parkoló a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. március 17-én. Éjfélkor a repülőtéren is életbe lépett a határzár, de a magyar állampolgárok továbbra is beléphetnek az országba.

Továbbra is kötelező egészségügyi szűrésen esnek azok át, akik a járvány által komolyan sújtott területekről érkeznek, mint például Kína, Dél-Korea, Izrael, Irán vagy Olaszország. A külföldieknek az ország elhagyásáig az erre kijelölt tranzitzónában kell tartózkodniuk. Nekik a reptér élelmet, ásványvizet, takarót és arcmaszkot is biztosít.

Ezzel egy időben a MÁV is bejelentette, hogy felfüggesztették az osztrák és az ukrán vasútvonalon közlekedő személyszállító járataikat. Ez azt jelenti, hogy nem fogadnak Ausztriába járatot Szentgotthárd felől, Záhony-Csápnál pedig lezárták az ukrán–magyar vasúti átkelőt, de Bécs és Kijev között sem közlekedik a Hortobágy EuroCity. A MÁV-Start kezelési költség nélkül visszatéríti a lemondott jegyek árát.

A lépés nem meglepő annak tudatában, hogy Emmanul Macron hétfőn bejelentette: azt szeretné, hogy

az Európai Unió lezárja a külső határait 30 napra. Ez azt jelenti, hogy a nem európai országokból való beutazást egy hónapra felfüggesztenék.

Erről hamarosan egyeztetnek az uniós országok vezetői is.